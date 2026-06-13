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الأردن.. الحرائق أتت على 2744 شجرة حرجية و16177 شجرة مثمرة منذ الأول من آذار

  • 13 حزيران 2026
  • 19:32
الأردن الحرائق أتت على 2744 شجرة حرجية و16177 شجرة مثمرة منذ الأول من آذار

خبرني - قال رئيس شعبة عمليات الدفاع المدني عبد الباسط الجبلي ،السبت، إن المديرية تعاملت منذ الأول من آذار مع 3844 حريق أعشاب وأشجار حرجية ومزروعات أتت على 10400 دنم و 2744 شجرة حرجية و 16177 شجرة مثمرة.

وأضاف لـ "المملكة" أن استعدادات مديرية الأمن العام للوقاية من حرائق الأعشاب والغابات خلال فصل الصيف تتمثل بمنظومة متكاملة من الخطط العملياتية التي تسبق موسم الصيف.

وأشار إلى أن المديرية تفعل الخطة وتراجعها بداية الموسم الصيفي، وتنقسم الخطة إلى خطة تنفيذية يتم تعميمها على المديرات الميدانية، بالإضافة إلى مناقشتها مع كافة مكونات الأمن العام من الشرطة والدرك والدفاع المدني بالإضافة أيضا إلى الشركاء المحليين من مؤسسات الدولة المختلفة ولجان الدفاع المدني المحلية

وأشار إلى أن مديرية الأمن العام نفذت حملات مكثفة عبر وسائل الإعلام المختلفة ووسائل التواصل الاجتماعي لتعزيز السلوكيات الآمنة والتوعية من مخاطر الحرائق.

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