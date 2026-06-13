كلوزه يفضل ميسي على مبابي لتحطيم رقمه التاريخي في كأس العالم

خبرني - يتوقع مهاجم منتخب ألمانيا السابق، ميروسلاف كلوزه، أن يتم تحطيم رقمه التهديفي القياسي، خلال النسخة الحالية من بطولة كأس العالم لكرة القدم، بالولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وقال كلوزه في حوار مع صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ": أتوقع تحطيم الرقم القياسي الخاص بي في هذه البطولة، مع مشاركة أوسع للمنتخبات، فهناك عدد مباريات أكبر والعديد من المنافسين للتسجيل في شباكهم.

ويتصدر كلوزه بطل نسخة 2014 مع منتخب ألمانيا، قائمة الهدافين التاريخيين للمونديال برصيد 16 هدفاً، يليه ليونيل ميسي نجم الأرجنتين ولديه 13 هدفاً، والفرنسي كيليان مبابي وله 12 هدفاً، وهما اللاعبان المستمران واللذان يقتربان من الرقم التاريخي.

وبما أن رقمه القياسي قد يكون في طريقه للتحطم، فإن كلوزه أضاف أنه يفضل أن يقوم بذلك ميسي.

وتخطى كلوزه، الذي يقود حالياً فريق نورمبرغ في الدرجة الثانية بألمانيا، الرقم القياسي المسجل باسم البرازيلي رونالدو، خلال مباراة نصف نهائي كأس العالم 2014، بتسجيله هدفاً في الفوز 7-1 على المضيف البرازيل.