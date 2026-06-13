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غارات اسرائيلية تودي بحياة شحص وتصيب آخرين في جنوب لبنان

  • 13 حزيران 2026
  • 18:27
غارات اسرائيلية تودي بحياة شحص وتصيب آخرين في جنوب لبنان

خبرني - واصل الطيران الحربي الاسرائيلي غاراته العنيفة على جنوب لبنان مستهدفا بشكل خاص منطقة قانا في صور وجبل الريحان في جزين وقرى قصاء النبطية.

وقال مصدر امني لبناني في بيروت، ان الغارات اودت بحياة شخص وجرح آخر في بلدة الريحان، فيما سجلت غارات على محيط حاجز الجيش اللبناني عند مثلث كفرحونة في منطقة جزين. وأضاف، ان مسيّرة إسرائيلية استهدفت عسكريًّا في الجيش دون إصابته، ثم استهدفته مجددًا على طريق كفررمان في النبطية، ما أدى إلى إصابته بجروح بليغة، كما استهدفت مسيّرة أخرى فريق اسعاف لمنعه من التوجه الى حارة الجبل في بلدة صديقين في صور لنقل مصابين.

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