مسؤول أميركي: نعتقد أننا توصلنا إلى اتفاق قوي مع إيران

خبرني - قال مسؤول في الإدارة الأميركية، السبت، إنّ الولايات المتحدة تعتقد أنها توصلت إلى اتفاق مع إيران، واصفًا الاتفاق بأنه "قوي".

وأضاف المسؤول أن الولايات المتحدة ستشارك في إزالة الألغام بمجرد فتح المضيق، مشيرًا إلى أن دولا من مجموعة السبع قد تشارك أيضا في تلك الجهود.

وأوضح أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يخطط لعقد اجتماعات ثنائية مع قادة فرنسا ومصر والهند على هامش قمة مجموعة السبع، مؤكدًا في الوقت ذاته أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لن يحضر اجتماعات ترامب الثنائية مع قادة الشرق الأوسط خلال القمة.

وأعلن الوسيط الباكستاني، أن الولايات المتحدة وإيران على وشك التوصل إلى اتفاق، مرجحا حسم الأمر في غضون "24 ساعة"، غداة تأكيد الطرفين إمكان التوصل إلى تفاهم.

وتوقع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف الذي توسطت حكومته بين إيران والولايات المتحدة لإنهاء الحرب بينهما، إتمام التفاهم بين الجانبين خلال 24 ساعة في الوقت الذي استبعدت إيران، أي توقيع لمذكّرة تفاهم مع الولايات المتحدة خلال 24 ساعة.