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حكم موريتاني يقود مواجهة النشامى والنمسا في كأس العالم

  • 13 حزيران 2026
  • 17:35
حكم موريتاني يقود مواجهة النشامى والنمسا في كأس العالم

خبرني - أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، تعيين الحكم الموريتاني دحان بيدا لإدارة مباراة المنتخب الوطني ونظيره النمساوي، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة العاشرة في نهائيات كأس العالم 2026.

ويعاون بيدا في إدارة اللقاء الحكمان المساعدان جيرسون سانتوس من أنغولا وإلفيس نوبي من الكاميرون، فيما يتولى أوشاني ناتيون من جامايكا مهام الحكم الرابع.

ويستهل المنتخب الوطني مشواره في البطولة بمواجهة النمسا فجر الأربعاء المقبل، على ملعب باي أرينا، في لقاء يترقبه الأردنيون مع الظهور الأول لـ"النشامى" في تاريخ مشاركاتهم بكأس العالم.

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