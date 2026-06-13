إطلاق رابط التسجيل في معسكرات الحسين للعمل والبناء 2026

خبرني - أطلقت وزارة الشباب عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، رابط التسجيل في معسكرات الحسين للعمل والبناء 2026، التي تنظمها الوزارة لهذا العام تحت شعار "الاستقلال 80" وتستهدف مشاركة أكثر من 36 ألف شاب وشابة الفترة من 27 حزيران وحتى27 آب.

وتهدف المعسكرات إلى تعزيز قيم الانتماء والولاء، وترسيخ ثقافة العمل التطوعي، واستثمار أوقات الشباب خلال العطلة الصيفية، من خلال تنمية مهاراتهم واكتشاف قدراتهم، وتشجيعهم على الإبداع والابتكار، وتمكينهم من مواكبة التطور التكنولوجي.

وتتضمن برامج المعسكرات، التي ستنفذ بالتعاون مع المؤسسات الرسمية والوطنية والأمنية والمنظمات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني برنامجي المعسكرات النهارية والمبيت، حيث تشمل المعسكرات النهارية في المراكز الشبابية برامج الخدمة المجتمعية، والتطوع الأخضر، والتوعية المرورية، والكشافة والمرشدات، والسردية الأردنية، وسواعد الإنقاذ وإدارة الأزمات، والجداريات.

أما المعسكرات المركزية للمبيت فتشمل برامج الكشافة، والمرشدات، وإدارة وتصميم المبادرات المجتمعية، والريادة والمهارات الرقمية، ومسارات الأردن السياحية، والمغامرة والتحدي، وعقول صحية "مستقبل مشرق"، وبناء السلام والشراكات.

كما تنفذ الوزارة هذا العام لأول مرة معسكرا خاصا للشباب الأردنيين المغتربين القادمين إلى المملكة خلال إقامة المعسكرات، بهدف تعزيز ارتباطهم بالوطن، وإطلاعهم على البرامج والمشاريع الشبابية.

ودعت الوزارة الشباب والشابات للمشاركة في المعسكرات التي تقام هذا العام عبر منصة تسجيل المعسكرات عبر الرابط الإلكتروني.