الجيش الإسرائيلي: هاجمنا 70 هدفاً لحزب الله خلال 24 ساعة

خبرني - أعلن الجيش الإسرائيلي عن مهاجمة 70 هدفاً عسكرياً لحزب الله جنوبي لبنان خلال الـ24 ساعة الماضية.

وجاء في بيان المكتب الصحافي للجيش، اليوم السبت: "خلال الـ24 ساعة الماضية، تعرض 70 هدفاً لحزب الله جنوبي لبنان للاستهداف، وتم ضرب منشآت عسكرية وراجمات صواريخ لحزب الله".

كما هاجمت مقاتلات إسرائيلية أهدافاً لحزب الله في مناطق جزين والبقاع الغربي والنبطية جنوبي لبنان اليوم.

وقد شنت إسرائيل سلسلة غارات على جنوب لبنان بعدما وجه جيشها إنذار إخلاء لسكان عشرين بلدة بينها مدينة النبطية.

من جهته، أعلن حزب الله، السبت، استهداف آليتين عسكريتين إسرائيليتين بمحلقات انقضاضية في جنوب البلاد.

كما أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته الجوية اعترضت السبت "هدفاً جوياً مشبوهاً عبر من لبنان إلى الأراضي الإسرائيلية".

وتتواصل الغارات الإسرائيلية على مناطق واسعة في جنوب لبنان منذ الإعلان الأول لوقف إطلاق النار في 16 أبريل (نيسان) الماضي، ومن ثم تمديده مرتين.

وعقب انتهاء الجولة الرابعة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل برعاية أميركية، التي عقدت قبل أسبوع، أعلن بيان صادر عن بيروت وواشنطن وتل أبيب اتفاق "إسرائيل ولبنان على تنفيذ وقف لإطلاق النار".