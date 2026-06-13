بوتين: قواتنا تحافظ على الأفضلية الاستراتيجية وتتقدم بثبات

خبرني - قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، السبت، إن القوات المسلحة الروسية تحافظ على الأفضلية الاستراتيجية في إطار العملية العسكرية الخاصة وتتقدم بثبات.

وقال بوتين خلال اجتماع حول تنمية دونباس ونوفوروسيا: "تحافظ قواتنا على الأفضلية الاستراتيجية، وتتقدم بثبات، ولن يغير أي قصف أو هجمات بمسيرات هذا الوضع".

وأشار بوتين إلى تقدم القوات الروسية على جميع المحاور، وأن "العدو لا يستطيع احتواء هذا الهجوم، لذلك يتحول إلى أساليب إرهابية علنية، بضرب الأهداف المدنية ومرافق الاتصالات ووسائل النقل"، بحسب تعبيره.

وأدى هجوم بطائرات مسيّرة أوكرانية على منشآت أحد المرافئ في جنوب روسيا إلى اندلاع حريق كبير ومقتل شخص، وفق ما أفادت السلطات المحلية صباح السبت.

وكتب حاكم منطقة كراسنودار الروسية فينيامين كوندراتيف على تطبيق "تليغرام" أن حريقاً اندلع جرّاء "سقوط حطام طائرات مسيّرة" على محطة بحرية في تيمريوك تقع على بحر آزوف، بالقرب من مضيق كيرتش الذي يفصل روسيا عن شبه جزيرة القرم التي ضمّتها إليها.

وأضاف أن شخصاً قُتل وأصيب ثلاثة آخرون، موضحاً أن 96 عنصراً شاركوا في جهود إخماد الحريق.

وكانت كييف كثّفت وخلال الأسابيع الأخيرة ضرباتها بالطائرات المسيّرة على روسيا التي بدأت غزواً واسعاً لأوكرانيا منذ أربع سنوات. وتستهدف هذه الضربات الأراضي الأوكرانية المحتلة وعمق المناطق الروسية، أحياناً على بعد مئات الكيلومترات من الجبهة.

وأعلن الجيش الروسي أنه أسقط ليلة الجمعة إلى السبت ما مجموعه 177 طائرة مسيّرة أوكرانية.

وتركّز أوكرانيا ضرباتها على البنى التحتية للطاقة في روسيا، كمستودعات النفط والمصافي، بهدف حرمان موسكو من العائدات التي تجنيها من بيع المحروقات.

ورأى الرئيس بوتين خلال لقائه جنوداً في الكرملين الجمعة أن غارات المسيرات الأوكرانية التي تصاعدت وتيرتها في الأشهر الأخيرة، تهدف إلى "إحداث انقسام في المجتمع الروسي وزرع البلبلة والتسبب بأضرار اقتصادية"، لكنه أكّد أنها "لن تنجح في تحقيق ذلك".