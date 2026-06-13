مونديال 2026.. حكومة غانا تحتج لدى كندا لرفضها منح اللاعب بارتي تأشيرة دخول

خبرني - قدّمت حكومة غانا السبت، احتجاجا رسميا على خلفية رفض كندا منح تأشيرة دخول للاعب توماس بارتي الذي يحاكم في بريطانيا بتهم اغتصاب، للمشاركة في كأس العالم.

وقال وزير الخارجية الغاني سام أوكودزيتو أبلاكوا في بيان إن غانا تعترض على "القرار التعسفي وغير العادل للغاية" برفض طلب تأشيرة دخول مقدم من بارتي، "وهو لاعب أساسي في المنتخب الوطني الغاني الأول".

وأضاف "أرسلت غانا مذكرة احتجاج رسمية" إلى كندا إحدى الدول المضيفة إلى جانب الولايات المتحدة والمكسيك، وتابع أن "المذكرة طلبت أيضا من كندا مراجعة قرارها المؤسف".