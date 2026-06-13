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مزارعو الكرك والجنوب يطالبون بحصادات إضافية لحماية المحاصيل من الحرائق

  • 13 حزيران 2026
  • 15:41
مزارعو الكرك والجنوب يطالبون بحصادات إضافية لحماية المحاصيل من الحرائق

خبرني - طالب مزارعون في محافظة الكرك ومحافظات الجنوب الجهات المعنية بالتدخل العاجل لتوفير المزيد من الحصادات الزراعية، في ظل تزايد الحرائق وارتفاع درجات الحرارة، وما يرافق ذلك من مخاطر تهدد الموسم الزراعي الحالي.

وأكد مزارعون أن النقص الواضح في أعداد الحصادات المتوفرة أدى إلى تأخير عمليات حصاد المحاصيل في عدد من المناطق، الأمر الذي يزيد من احتمالية تعرضها للحرائق أو التلف نتيجة الظروف الجوية السائدة.

وأشاروا إلى أن استمرار هذا النقص يضع المزارعين أمام تحديات كبيرة، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة وتكرار حوادث الحرائق التي شهدتها بعض المناطق الزراعية خلال الفترة الماضية، ما قد يتسبب بخسائر مادية كبيرة ويهدد جهود المزارعين التي بذلت على مدار الموسم.

ودعا المزارعون إلى تعزيز أعداد الحصادات العاملة في محافظات الجنوب، وتسهيل وصولها إلى المناطق الزراعية المختلفة، بما يضمن إنجاز عمليات الحصاد في الوقت المناسب وحماية المحاصيل من المخاطر المحتملة.

وأكدوا أن توفير الحصادات بشكل كافٍ أصبح ضرورة ملحّة للحفاظ على الموسم الزراعي وتقليل الخسائر، مشددين على أهمية اتخاذ إجراءات سريعة لدعم القطاع الزراعي وحماية مصدر رزق مئات الأسر التي تعتمد على الإنتاج الزراعي في الكرك ومختلف مناطق الجنوب

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