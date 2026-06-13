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جوليان ألفاريز يحسم مستقبله مع ريال مدريد

  • 13 حزيران 2026
  • 15:31
جوليان ألفاريز يحسم مستقبله مع ريال مدريد

خبرني - كشفت تقارير صحفية أول رد فعل من جوليان ألفاريز على عرض ريال مدريد الذي قدمه لنادي أتلتيكو مدريد من أجل التعاقد مع المهاجم الأرجنتيني.
ونشر ريال مدريد بيانا رسميا عبر صفحته منذ أيام قليلة أعلن فيه تقديم عرض بقيمة 150 مليون يورو من أجل التعاقد مع جوليان ألفاريز بعد ذلك رفض أتلتيكو مدريد العرض.

ويعتبر ألفاريز هدفا رئيسيا لنادي برشلونة من أجل التعاقد معه لتدعيم مركز رأس الحربة بعد رحيل روبرت ليفاندوفسكي.

ويتنافس كل من باريس سان جيرمان وآرسنال على التعاقد مع ألفاريز لتدعيم صفوفهم استعدادا للموسم المقبل 2026/2027.
وقالت صحيفة "سبورت" الكتالونية إن جوليان ألفاريز أخبر إدارة برشلونة بأنه لن ينتقل إلى ريال مدريد أبدا.

وأفادت بأن رغبته الأولى حاليا هي مغادرة أتلتيكو مدريد أما الخطوة الثانية فهو دراسة العروض المغرية التي قدمها الثنائي باريس سان جيرمان وآرسنال لكنه يريد اللعب لصالح برشلونة برغم من صعوبة إتمام هذا الأمر.

وأوضحت "سبورت" أن جوليان ألفاريز طلب هدنة ليتمكن من التركيز مع منتخب الأرجنتين في كأس العالم 2026، هو لديه حماس كبير للعب بقميص منتخب بلاده في أعرق المسابقات الدولية "كأس العالم".

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