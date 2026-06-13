BYD على القائمة السوداء في أمريكا.. كيف ستتأثر طرازات شركة السيارات؟

خبرني - دخلت شركة BYD "بي واي دي" الصينية مرحلة جديدة من الضغوط الجيوسياسية، بعدما أضافت الولايات المتحدة الشركة العملاقة في صناعة السيارات الكهربائية إلى قائمة تضم شركات تقول وزارة الدفاع الأمريكية إن لها صلات بالجيش الصيني.

ورغم أن إدراج الشركة في القائمة لا يعني فرض عقوبات فورية عليها، فإنه يمثل تحذيرًا للمؤسسات الأمريكية بشأن مخاطر التعامل مع هذه الشركات، وقد يزيد من صعوبة توسع الشركات الصينية في السوق الأمريكية مستقبلًا.

صناعة السيارات الكهربائية

وأصبحت "بي واي دي" واحدة من أبرز قصص النجاح في صناعة السيارات الكهربائية عالميًا، بعدما تجاوزت تسلا في مبيعات السيارات الكهربائية خلال الفترة الأخيرة، لترسخ مكانتها كمنافس عالمي رئيسي.

ولا تبيع بي واي دي سياراتها حاليًا في السوق الأمريكية، إلا أن وضعها على القائمة قد يؤثر على خططها المستقبلية، خصوصًا مع تصاعد المنافسة بين واشنطن وبكين حول التكنولوجيا والصناعات الاستراتيجية.

وترى محللة السياسات، ستيفاني كام، من جامعة نان يانغ التكنولوجية، أن الصين قد تعتبر الخطوة جزءًا من سياسة "احتواء اقتصادي"، ما يفتح الباب أمام ردود متبادلة تشمل إجراءات ضد شركات أمريكية أو تحركات دبلوماسية.

رفض صيني للتصنيف

من جانبها، ترفض بكين هذه التصنيفات، ووصفت السفارة الصينية في واشنطن القائمة بأنها "تمييزية"، مؤكدة أن الشركات الصينية تلتزم بالقوانين في الأسواق الخارجية.

ولا تستند القائمة بالضرورة إلى إعلان عن عقود مباشرة بين الشركات والجيش الصيني، بل تشير واشنطن إلى مفهوم "الاندماج العسكري-المدني" الذي تعتبره مصدر قلق أمني.

قطاع السيارات الصيني

ويواجه قطاع السيارات الكهربائية الصيني بالفعل تحديات متزايدة في الأسواق الغربية، مع فرض قيود ورسوم تجارية على الواردات الصينية بسبب مخاوف تتعلق بالمنافسة والدعم الحكومي وسلاسل الإمداد.

وبالنسبة لـ"بي واي دي"، فإن التحدي الأكبر قد لا يكون تأثيرًا مباشرًا وفوريًا على مبيعاتها، بل احتمال أن تتحول الشركة من مجرد منافس اقتصادي إلى ورقة في الصراع التكنولوجي بين أكبر اقتصادين في العالم.

وبينما تواصل الشركة توسعها في أوروبا وأسواق أخرى، فإن مستقبل وجودها في الولايات المتحدة قد يصبح مرتبطًا ليس فقط بتطور صناعة السيارات، بل أيضًا بمسار العلاقات الأمريكية الصينية.