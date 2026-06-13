مراسم تمتد 6 أيام.. إيران تحدد موعد وتفاصيل دفن علي خامنئي

خبرني - أعلنت إيران، السبت، موعد تشييع ودفن مرشدها الراحل علي خامنئي، الذي قتل في ضربات أمريكية إسرائيلية في 28 فبراير/شباط الماضي.

وذكر التلفزيون الرسمي الإيراني، السبت، أن مراسم التشييع ستبدأ في 4 يوليو/تموز المقبل، وتمتد على مدى 6 أيام في عدد من المدن الإيرانية، قبل أن يوارى الثرى في التاسع من الشهر ذاته في مسقط رأسه بمدينة مشهد شمال شرقي البلاد، وفق ما نقلته «فرانس برس».

وبحسب الإعلان الرسمي، ستقام مراسم التشييع في العاصمة طهران، إضافة إلى مدينتي قم ومشهد.

ووفق الجدول المعلن للمراسم في 4 و5 يوليو/تموز 2026 (السبت والأحد) ستقام مراسم الوداع في مصلى الخميني بطهران.

وفي 6 يوليو/تموز 2026 (الإثنين)، مراسم التشييع في طهران، وفي 7 يوليو/تموز 2026 (الثلاثاء) ستكون مراسم التشييع في مدينة قم.

وفي 9 يوليو/تموز 2026 (الخميس) ستجرى مراسم التشييع في مشهد ثم الدفن في حرم الإمام الرضا.

وكان من المقرر تنظيم مراسم التشييع في مارس/آذار الماضي، إلا أن السلطات الإيرانية قررت تأجيلها بسبب ظروف الحرب.

وينحدر خامنئي من مدينة مشهد التي تُعد ثاني أكبر مدن إيران، وتحظى بمكانة دينية بارزة لدى الشيعة لاحتضانها مرقد الإمام علي بن موسى الرضا.

كما سبق أن ووُري والد خامنئي الثرى فيها، ويُتوقع أن تشهد مراسم التشييع حضورًا رسميًا وشعبيًا، وفق البيان الرسمي.