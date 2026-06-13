بحذاء جديد ووقوف على الكرة وهوس وضحك.. يامال جاهز للمونديال

خبرني - ظهر لامين يامال جناح منتخب إسبانيا في حالة جيدة بدنيا وفنيا، قبل بدء مشوار "لا روخا" في كأس العالم 2026.

ويبدأ منتخب إسبانيا مشواره في كأس العالم 2026 ضد كاب فيردي يوم الإثنين المقبل، لحساب المجموعة الثامنة.

وعاد لامين يامال للمشاركة في تدريبات منتخب إسبانيا بعد تعافيه من الإصابة التي ألمت به مؤخرا، حيث سدد أكثر من كرة بنجاح على المرمى.

وخطف يامال الكرة من خلال وقوفه على الكرة في مشهد يدل على مهارة استثنائية خلال الحصة التدريبية، بينما تبادل لاعب البارسا الابتسامات مع زملائه في المنتخب.

وإلى جانب ذلك، ظهر لامين يامال في مران منتخب إسبانيا بحذائه الجديد من إنتاج شركة "أديداس" الألمانية من طراز "كليما كول".

من جانبه، أشاد لويس دي لا فوينتي مدرب إسبانيا بلامين يامال في مؤتمر صحفي عقده السبت، حيث قال: "لقد جاء إلى اليورو قبل عامين كشاب صغير.. والآن هو نجم".

وأكمل: "يامال يدرك ذلك جيداً، إنه لاعب ناضج.. هو موهوب كبير، وهذا ما يسمح له بإظهار إمكانياته وجودته الفنية".

وأسهب: "لكني أكرر أنه في الثامنة عشرة من عمره، وعلينا الاستمرار في رعايته وأن نحيطه بكل الحب، لأنه سيواجه مراحل صعود وهبوط عديدة، ويجب أن نضمن بقاءه متواضعا".

واختتم دي لا فوينتي حديثه عن يامال برسالة إلى نجم برشلونة الصغير: "هذه هي اللحظة المثالية له ليثبت نفسه ويكشف عن كل إمكانياته الكروية.. إنه مهووس، وتركيزه الذهني منصبّ على كأس العالم فقط".