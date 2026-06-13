*
السبت: 13 حزيران 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

مقاتلات سويدية تعترض طائرتين روسيتين فوق البلطيق

  • 13 حزيران 2026
  • 14:31
مقاتلات سويدية تعترض طائرتين روسيتين فوق البلطيق

خبرني - أفادت السويد، السبت، بأنها أرسلت، الجمعة، أربع مقاتلات من طراز "جاس 39 غريبن" لاعتراض طائرتين حربيتين روسيتين كانتا تحلقان فوق بحر البلطيق قرب مجالها الجوي.

ووقع الحادثان، الجمعة، في منطقتي جنوب بحر البلطيق وشماله.

كما أقلعت مقاتلات تابعة لحلف شمال الأطلسي "للحفاظ على الأمن في المجال الجوي المشترك"، وفق بيان أصدره الجيش السويدي.


ولفت البيان إلى أن المجال الجوي السويدي لم يُنتهك في سياق الحادثين.

وقالت رئيسة العمليات المشتركة في القوات المسلحة السويدية إيفا سكوغ هاسلوم في البيان، إن "الأفعال الروسية خطيرة، وتشكل نمطاً متكرراً من سلوك يهدد سلامة أراضينا وأمننا".

وانضمت السويد إلى حلف شمال الأطلسي في مارس (آذار) 2024.

وتصاعد التوتر في منطقة بحر البلطيق في شكل ملحوظ منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا العام 2022.


 

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

مراسم تمتد 6 أيام.. إيران تحدد موعد وتفاصيل دفن علي خامنئي
مراسم تمتد 6 أيام.. إيران تحدد موعد وتفاصيل دفن علي خامنئي
  • 2026-06-13 15:18
رويترز: إصابة ناقلة بمقذوف مجهول قبالة سلطنة عُمان
رويترز: إصابة ناقلة بمقذوف مجهول قبالة سلطنة عُمان
  • 2026-06-13 15:00
إيران ستشيّع المرشد الراحل علي خامنئي اعتبارا من 4 تموز
إيران ستشيّع المرشد الراحل علي خامنئي اعتبارا من 4 تموز
  • 2026-06-13 14:57
رئيس وزراء باكستان: من المتوقع إبرام اتفاق أمريكا وإيران خلال 24 ساعة
رئيس وزراء باكستان: من المتوقع إبرام اتفاق أمريكا وإيران خلال 24 ساعة
  • 2026-06-13 14:50
إيران تعلن عن 3 خطوط حمراء تتطلب مراجعته في أي اتفاق محتمل مع أمريكا
إيران تعلن عن 3 خطوط حمراء تتطلب مراجعته في أي اتفاق محتمل مع أمريكا
  • 2026-06-13 14:21
قائد إسرائيلي: نستيقظ كل صباح على معركة دفاعية عند حدود الأردن
قائد إسرائيلي: نستيقظ كل صباح على معركة دفاعية عند حدود الأردن
  • 2026-06-13 13:54