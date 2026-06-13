خبرني - انطلاقًا من حرص جامعة عمان العربية على تعزيز الجانب التطبيقي في العملية التعليمية، وتنفيذًا لتوجيهات الأستاذ الدكتور محمد الوديان رئيس الجامعة، استضافت كلية الأعمال الدكتور رامز خوري مدير عام شركة المناصير للزيوت والطاقة، والسيدة كفاح عبدالهادي مديرة التسويق في الشركة، وذلك ضمن مساق إدارة التسويق لإثراء المساقات الأكاديمية بالخبرات العملية، بمشاركة نخبة من القيادات المهنية في قطاع الأعمال.
وخلال اللقاء قدّم الضيفان للطلبة عرضًا تطبيقيًا تناول واقع العملية التسويقية في شركة المناصير للزيوت والطاقة، وأبرز الاستراتيجيات والمبادرات التسويقية التي تنفذها الشركة لتعزيز حضورها في السوق وتحقيق أهدافها التسويقية، وتناول اللقاء مجموعة من المحاور المتعلقة بالتخطيط التسويقي، وبناء العلامة التجارية، وآليات التواصل مع العملاء، إضافةً إلى استعراض تجارب عملية وقصص نجاح من واقع عمل الشركة، مما أتاح للطلبة فرصة التعرف إلى التحديات والفرص التي تواجه المؤسسات في بيئة الأعمال المعاصرة.
بدورها أكدت الدكتورة عهود الخصاونة عميد كلية الأعمال في جامعة عمان العربية أن هذه الاستضافة تأتي ضمن سلسلة من الأنشطة والفعاليات التي تهدف إلى ربط الجوانب النظرية بالتطبيقات العملية، وإتاحة الفرصة للطلبة للاستفادة من خبرات المختصين والممارسين في مختلف القطاعات، بما يسهم في تطوير مهاراتهم وتعزيز جاهزيتهم للانخراط في سوق العمل، وفي ختام اللقاء عبّر الطلبة عن تقديرهم لهذه المبادرة التي أتاحت لهم فرصة التفاعل المباشر مع خبراء في المجال التسويقي، مؤكدين على أهمية مثل هذه اللقاءات في توسيع مداركهم المهنية وتعميق فهمهم للمفاهيم التسويقية وتطبيقاتها العملية.