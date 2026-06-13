خبرني - في إطار حرص جامعة عمان العربية على تعزيز دورها في دعم منظومة الابتكار وريادة الأعمال، والانفتاح على المبادرات الوطنية التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة، شارك الدكتور سامر عياصرة مدير مركز الإبداع والابتكار وريادة الأعمال، والسيد يوسف الخالد من مركز الإبداع والابتكار وريادة الأعمال في الجامعة في حفل إطلاق حاضنة "AgriTech Jordan Hub-ATJ Hub"، المنصة الوطنية المتخصصة في الابتكار الزراعي والتكنولوجيا الزراعية، وذلك برعاية دولة رئيس الوزراء الأسبق الدكتور عمر الرزاز، وبحضور نخبة من ممثلي المؤسسات الأكاديمية والبحثية والقطاعين العام والخاص.

وتهدف حاضنة "AgriTech Jordan Hub-ATJ Hub" إلى تعزيز الربط بين البحث العلمي والتطبيق العملي، وتمكين الطلبة والباحثين ورواد الأعمال من تطوير حلول مبتكرة في مجالات الزراعة الذكية والتكنولوجيا الزراعية والتصنيع الغذائي وسلاسل القيمة الزراعية، مما يسهم في دعم الأمن الغذائي وتعزيز الاستدامة والابتكار في القطاع الزراعي في المملكة الأردنية الهاشمية، وشهد الحفل انطلاق أعمال الحاضنة، حيث تم التأكيد على أهمية توظيف التكنولوجيا والابتكار لمواجهة التحديات التي تواجه القطاع الزراعي، وتعزيز التعاون بين المؤسسات الأكاديمية والبحثية والقطاعين العام والخاص، بما يدعم التنمية المستدامة ويعزز تنافسية الاقتصاد الوطني، كما استعرض الحفل أهداف الحاضنة وبرامجها الهادفة إلى دعم المشاريع الريادية والابتكارات الزراعية الواعدة، وبناء منظومة متكاملة تسهم في تحويل الأفكار الإبداعية إلى مشاريع ذات أثر اقتصادي وتنموي.

وتؤكد مشاركة جامعة عمان العربية في هذا الحدث حرصها على تعزيز دورها كشريك فاعل في منظومة الابتكار الوطنية، ودعم المبادرات الريادية التي تسهم في إيجاد حلول مبتكرة للتحديات التنموية، بما يتيح للطلبة والباحثين فرصاً أوسع للإسهام في تطوير مشاريع نوعية ذات أثر مستدام، ويعزز جاهزيتهم للمشاركة في بناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار.