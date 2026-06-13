خبرني - في إطار التزام جامعة عمان العربية بتكريس الثقافة الصحية المستدامة داخل الحرم الجامعي، وتمكين الطلبة من تبني أنماط حياة خالية من السلوكيات الضارة وعلى رأسها التدخين، وتزامناً مع اليوم العالمي لمكافحة التدخين، نظمت كلية الصيدلة بالتعاون مع اللجنة العليا لمكافحة التدخين والمخدرات، وكلية الاعمال فعاليات اليوم التوعوي الثالث لمكافحة التدخين تحت شعار: "نحو حرم جامعي خالٍ من التدخين"، وذلك بحضور الأستاذ الدكتورة رنا أبو حويج عميد كلية الصيدلة ورئيس اللجنة العليا لمكافحة التدخين والمخدرات، والدكتورة عهود الخصاونة عميد كلية الأعمال، وممثلين من مركز الحسين للسرطان، والجمعية الوطنية الأردنية لمكافحة التدخين، وعدد من أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية والطلبة.

وتضمن اليوم التوعوي محاضرة بعنوان "هندسة الإدمان: كيف تصنع شركات التبغ المدخنين"، قدمتها الصيدلانية رائدة أبو سمك خريجة كلية الصيدلة في جامعة عمان العربية ورئيس لجنة التوعية والدعم اللوجستي في الجمعية الوطنية الأردنية لمكافحة التدخين، واستعرضت خلال المحاضرة الآليات العصبية للإدمان، وأدوات صناعة السلوك الإدماني، وأساليب شركات التبغ في استهداف فئتي الشباب والمراهقين، إلى جانب ممارسات التضليل التسويقي الموجهة للفئات الأكثر هشاشة في المجتمع، كما شمل هذا اليوم تنظيم مسابقة توعوية حول أضرار التدخين وآثاره الصحية والاجتماعية، وتم عقد المسابقة على مرحلتين بمشاركة ممثلي سبع كليات في الجامعة من الطلبة، تمثلت في كلية الصيدلة، كلية الهندسة، كلية العلوم الطبية التطبيقية، كلية علوم الطيران، كلية الأعمال، كلية تكنولوجيا المعلومات، وكلية العلوم التربوية والنفسية، وأسفرت نتائج المسابقة عن فوز كلية الصيدلة بالمركز الأول، وكلية الهندسة بالمركز الثاني، فيما حصدت كلية الأعمال المركز الثالث، كما جرى الإعلان عن نتائج مسابقة "الإبداع والريادة" التي طرحتها كلية الأعمال، والتي تمحورت حول تصميم بوستر توعوي لمكافحة التدخين، بهدف تعزيز وعي الطلبة بمخاطر هذه الظاهرة وتشجيعهم على توظيف مهاراتهم الإبداعية في إنتاج رسائل صحية وتوعوية مؤثرة تخدم المجتمع.

بدورها أكدت الدكتورة أبو حويج على الدور الريادي الذي تقوم به جامعة عمان العربية في نشر الوعي الصحي وتعزيز ثقافة الإقلاع عن التدخين بين الطلبة، مشيرةً إلى أن استمرار تنظيم هذه الفعاليات يأتي انسجامًا مع رؤية الجامعة في توفير بيئة جامعية صحية وآمنة خالية من التبغ ومشتقاته، وتعزيز مسؤولية الطلبة تجاه صحتهم وصحة المجتمع، وأضافت أن الجامعة مستمرة في تطبيق التعليمات والإجراءات الهادفة للحد من ظاهرة التدخين داخل الحرم الجامعي، إلى جانب دعم المبادرات التوعوية والتثقيفية التي تستهدف فئة الشباب، مؤكدةً أهمية دور الطلبة كسفراء للتغيير الإيجابي ونشر الثقافة الصحية بين أقرانهم، وضرورة تكاتف جهود المجتمع والمؤسسات التعليمية والصحية في نشر الوعي حول مخاطره وآثاره السلبية على صحة الأفراد والمجتمع.

واختتمت الفعالية بتكريم الطلبة المنظمين لليوم التوعوي الثالث والطلبة المشاركين في المسابقات تقديرًا لجهودهم ومشاركتهم الفاعلة لمكافحة التدخين وسط أجواء إيجابية عكست روح التعاون والتنافس البنّاء بين الكليات، وتؤكد هذه الفعالية استمرار جامعة عمان العربة في ترسيخ الوعي الصحي ومكافحة السلوكيات الضارة، بما ينسجم مع رؤيتها في إعداد جيل واعٍ ومسؤول، قادر على إحداث تغيير إيجابي في محيطه الجامعي والمجتمعي.

