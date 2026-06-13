خبرني - في إطار حرص جامعة عمان العربية على تعزيز دور الشباب في القضايا الوطنية وترسيخ ثقافة المشاركة الفاعلة، شاركت كلية تكنولوجيا المعلومات في الجامعة في هاكاثون "أشارك" الذي تنظمه الهيئة المستقلة للانتخاب ضمن برنامج "أنا أشارك"، وبمشاركة واسعة من جامعات المملكة الأردنية الهاشمية.

وأُقيمت فعاليات الهاكاثون لإقليم الوسط والشمال بمشاركة (11) جامعة، وسط أجواء تنافسية مميزة ركزت على تقديم حلول وأفكار تكنولوجية مبتكرة تسهم في تعزيز المشاركة الشبابية والوعي الديمقراطي من خلال توظيف التقنيات الحديثة والتحول الرقمي ، وشهدت المسابقة عرض مشاريع إبداعية في مجالات التطبيقات الذكية والذكاء الاصطناعي والمنصات الرقمية، بما يعكس قدرات الشباب الأردني على تسخير التكنولوجيا لخدمة المجتمع والعمل العام.

ومثّل جامعة عمّان العربية فريقان متميزان من طلبة كلية تكنولوجيا المعلومات بإشراف الدكتور طارق البشتاوي ضابط ارتباط الجامعة في المسابقة، والدكتور بلال خاطر عضو هيئة تدريسية في الكلية ، حيث قدّم الفريقان مشروعين مبتكرين يربطان بين التحول الرقمي والتكنولوجيا من جهة، والعمل الميداني والتوعية المجتمعية من جهة أخرى، بهدف تحفيز الشباب على المشاركة في العملية السياسية والانتخابات البرلمانية ، وشارك في الهاكاثون من جامعة عمان العربية كل من الطلبة : راما مصطفى، وسندس كيالي من تخصص علم البيانات والذكاء الاصطناعي، وهداية ياسين من تخصص هندسة البرمجيات، إضافة ً إلى سيف التميمي، ورهف القيسي، ولين عبيد، ووعد القدومي من تخصص الأمن السيبراني، حيث مثّلوا الجامعة في تقديم مشاريع وأفكار تقنية مبتكرة تعزز المشاركة المجتمعية والشبابية من خلال التكنولوجيا والتحول الرقمي ، وقد حظيت مشاريع طلبة الجامعة بإشادة من لجنة التحكيم لما تضمنته من أفكار إبداعية وحلول عملية قابلة للتطبيق، كما حصل الطلبة المشاركون على شهادات تقدير تقديراً لجهودهم ومشاركتهم الفاعلة في الهاكاثون.