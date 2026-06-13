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مايكروسوفت تدرس فصل وحدة "إكس بوكس" عن الشركة

  • 13 حزيران 2026
  • 13:07
مايكروسوفت تدرس فصل وحدة إكس بوكس عن الشركة

خبرني - تدرس شركة مايكروسوفت خياراتٍ لوحدة ألعاب إكس بوكس التابعة لها، بما في ذلك إمكانية فصلها أو إعادة هيكلتها لتصبح شركة تابعة مملوكة بالكامل، بحسب ما نقله موقع "ذا إنفورميشن" الإخباري يوم الجمعة عن ثلاثة مصادر مطلعة على المناقشات.

وتدرس "مايكروسوفت"، مطورة نظام ويندوز، أيضًا خياراتٍ أخرى، مثل إنشاء مشروع مشترك مع شركاء آخرين، في إطار استعدادها لإعادة هيكلة الوحدة، الأمر الذي قد يُسهّل بيع قطاع الألعاب.


وعانت "إكس بوكس" في السنوات الأخيرة، حيث لم يُفلح رهان "مايكروسوفت" على الاشتراكات والألعاب السحابية في تعويض انخفاض مبيعات أجهزة الألعاب ونقص الألعاب الضخمة، بحسب وكالة "رويترز".

وعلى الرغم من عدم وجود إعادة هيكلة وشيكة، فإن جميع الخيارات لا تزال مطروحة، بحسب ما نقلته الوكالة عن "ذا إنفورميشن".

وتُدير "مايكروسوفت" شبكة لينكدإن للتواصل المهني ومنصة تطوير البرمجيات "غيت هاب" كشركات تابعة مملوكة بالكامل، وهو نموذجٌ يُمكن أن يُشكّل نموذجًا لوحدة إكس بوكس.

وتخطط آشا شارما، التي تولت منصب الرئيسة التنفيذية لوحدة إكس بوكس في فبراير، لزيادة الإنفاق لتسريع تطوير ألعاب جديدة من أنجح سلاسلها لجهاز إكس بوكس، بما في ذلك "هالو" و"فول أوت" و"ذا إلدر سكرولز".

ووافق كل من ساتيا ناديلا، الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت، وآمي هود، المديرة المالية، على خطة شارما لزيادة الإنفاق على تطوير الألعاب المتميزة للسنة المالية التي تبدأ في يوليو، إلا أن الميزانية لم تُعتمد نهائيًا بعد، وقد تخضع للتغيير، بحسب "ذا إنفورميشن".

وكانت وكالة بلومبرغ قد ذكرت يوم الأربعاء أن "إكس بوكس" تخطط لتسريحات كبيرة في الشهر المقبل، وتخفيضات كبيرة في التسويق والميزانيات الأخرى، في أول إعادة هيكلة كبرى تحت قيادة شارما.

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