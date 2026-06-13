كيف حولت شاكيرا 4 مشاركات في كأس العالم إلى علامة تسويقية؟

خبرني - افتتحت الفنانة الكولومبية شاكيرا فعاليات بطولة كأس العالم لكرة القدم للرجال لعام 2026 في ملعب "أزتيكا" بالعاصمة المكسيكية مكسيكو سيتي، حيث قدمت الأغنية الرسمية للبطولة "داي داي" (Dai Dai) بمشاركة المغني النيجيري بورنا بوي (Burna Boy).

ولا تعد هذه المرة الأولى التي تصدح فيها شاكيرا بصوتها لإحياء المونديال؛ إذ سجلت حضوراً تاريخياً عبر 4 نسخ مختلفة، لتصبح الفنانة الأولى والوحيدة عالمياً التي تحقق هذا الرقم القياسي..

المشاركة الأولى: ألمانيا 2006

بدأت الشراكة التاريخية للفنانة الكولومبية مع بطولة كأس العالم عام 2006 خلال الفعاليات الاحتفالية المصاحبة للبطولة في ألمانيا؛ إذ قدمت استعراضاً غنائياً لأغنيتها الشهيرة "Hips Don’t Lie" في حفل الختام بالعاصمة برلين، مما شكل بداية دخولها إلى الساحة الجماهيرية لبطولات الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) على نطاق عالمي واسع.

المشاركة الثانية: جنوب إفريقيا 2010

سجلت النسخة المونديالية لعام 2010 المحطة الثانية في مسيرة الفنانة، حيث قدمت أغنية "Waka Waka (This Time for Africa)" التي اعتُمدت نشيداً رسمياً للبطولة وحققت نجاحاً تجارياً وجماهيرياً غير مسبوق في الأسواق العالمية.

واصلت النجمة الكولومبية تعزيز قيمتها التسويقية في الترفيه الرياضي عبر مشاركتها الثالثة على التوالي في نهائيات كأس العالم عام 2014 التي أقيمت في البرازيل؛ حيث أحيت الفعاليات الاحتفالية المرتبطة بالبطولة من خلال تقديم أغنية "La La La (Brazil 2014)"، مؤكدة ارتباط صوتها بالزخم الترويجي لبطولات المونديال.

حققت الفنانة رقماً قياسياً جديداً ودخلت التاريخ بصفتها الفنانة الأولى والوحيدة التي تشارك في 4 نسخ منفصلة من نهائيات كأس العالم على مدار عقدين من الزمن.

وجاءت هذه المشاركة الرابعة من خلال إحياء حفل الافتتاح الأول في مكسيكو سيتي وتقديم الأغنية الرسمية للبطولة "داي داي" (Dai Dai)، وهي المرة الثانية التي تظهر فيها في حفل افتتاح رسمي بعد غياب امتد 16 عاماً منذ نسخة جنوب إفريقيا.

تُظهر البيانات امتداد الأثر المالي والمبيعات الترويجية للبطولة الحالية بفضل العقود المبرمة للفعاليات الاستعراضية، حيث تقرر رسمياً إقامة عرض استعراضي بين الشوطين (Halftime show) خلال المباراة النهائية في 19 يوليو (تموز) بملعب "ميتلايف" في نيوجيرسي، وتشارك في إحيائه شاكيرا إلى جانب فرقة "بي تي إس" (BTS) والمغنية "مادونا" (Madonna)، في خطوة تستهدف رفع أسعار مبيعات التذاكر، الحصص الإعلانية، والاشتراكات الرقمية عبر القنوات الناقلة.

وتسير المبيعات والعوائد المالية المباشرة للفعاليات الافتتاحية نحو مستويات قياسية نتيجة اعتماد نموذج الاستضافة المشتركة بين 3 دول لأول مرة في تاريخ الاتحاد الدولي لكرة القدم؛ الأمر الذي يضاعف القيمة الاستثمارية لمبيعات التذاكر في الملاعب المستضيفة، ويحفز معدلات الإنفاق السياحي والخدمي في المدن الحاضنة وفي مقدمتها مكسيكو سيتي، وتورونتو، ولوس أنجليس.