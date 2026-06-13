كلية الأعمال في

خبرني - في إطار حرص جامعة عمان العربية على تعزيز مخرجات التعليم التطبيقي وتنمية مهارات الطلبة في مجالات التكنولوجيا والابتكار، نظم قسم نظم المعلومات الإدارية في كلية الأعمال معرض مشاريع التخرج لطلبة القسم للعام الأكاديمي 2025/2026، بحضور الأستاذ الدكتور حسين عوض نائب عميد الكلية، والدكتور خالد أبو الغنم رئيس قسم نظم المعلومات الإدارية، وعدد من أعضاء الهيئة التدريسية، وطلبة الكلية.

ويهدف المعرض إلى إتاحة الفرصة للطلبة لعرض مشاريعهم المتميزة التي أنجزوها خلال مسيرتهم الأكاديمية، وتسليط الضوء على ما اكتسبوه من معارف ومهارات علمية وعملية، بما يسهم في تقديم حلول تقنية مبتكرة للتحديات التي تواجه مختلف القطاعات، من خلال توظيف نظم المعلومات والتقنيات الرقمية الحديثة، وشهد المعرض عرض مجموعة متنوعة من المشاريع النوعية التي تناولت مجالات التحول الرقمي، وتحليل البيانات، والذكاء الاصطناعي، وتطوير الأنظمة والتطبيقات الذكية، حيث استعرض الطلبة أفكار مشاريعهم وآليات تنفيذها وأبرز النتائج المتوقعة منها أمام الزوار ولجان التقييم، في مشهد عكس مستوى التميز والإبداع الذي يتمتع به طلبة القسم.

وبهذا الصدد أكد الدكتور عوض على أن معرض مشاريع التخرج يجسد التزام كلية الأعمال بتوفير بيئة تعليمية محفزة على الإبداع والابتكار، مشيراً إلى أن هذه المشاريع تعكس قدرة الطلبة على توظيف المعارف الأكاديمية والمهارات التقنية في تطوير حلول عملية تسهم في مواجهة التحديات المعاصرة، وأن الكلية تحرص على دعم الطلبة وتمكينهم من تطبيق ما تعلموه في مشاريع نوعية تعزز جاهزيتهم لسوق العمل، وتواكب التطورات المتسارعة في مجالات نظم المعلومات والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي.

بدوره أكد الدكتور أبو الغنم على أن معرض مشاريع التخرج يمثل منصة أكاديمية مهمة لإبراز إبداعات الطلبة وتعزيز الربط بين الجوانب النظرية والتطبيقات العملية، مشيراً إلى أن المشاريع المعروضة تعكس الجهود التي يبذلها القسم وأعضاء الهيئة التدريسية المشرفون على المشاريع، وقدرة الطلبة على توظيف التقنيات الحديثة في معالجة قضايا واقعية تخدم المجتمع وسوق العمل.

وفي ختام المعرض أشاد الحضور بالمستوى المتميز للمشاريع المقدمة، وما أظهرته من كفاءة علمية ومهنية لدى الطلبة، مؤكدين أهمية هذه المبادرات في صقل الخبرات العملية وتعزيز جاهزية الخريجين للانخراط في بيئات العمل المختلفة، ومتمنين لهم مزيداً من النجاح والتميز في مسيرتهم المهنية المستقبلية.