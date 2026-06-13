كلية الاعمال في

خبرني - في إطار حرص جامعة عمان العربية إلى تنمية مهارات التفكير المنطقي والتحليل البرمجي وتعزيز روح التنافس العلمي بين الطلبة، نظم قسم نظم المعلومات الإدارية في كلية الأعمال مسابقة علمية لطلبة مادة مقدمة في البرمجة بعنوان: "التفكير المنطقي والتحليل البرمجي"، بإشراف الدكتور عمر حجازين عضو هيئة التدريس في كلية الأعمال، وبحضور الدكتور خالد أبو الغنم رئيس قسم نظم المعلومات الإدارية، وعدد من أعضاء الهيئة التدريسية، وطلبة الكلية، وشهدت المسابقة مشاركة متميزة عكست مستوىً عالي من الإبداع والقدرة على حل المشكلات البرمجية.

وهدفت المسابقة إلى تنمية مهارات الطلبة في البرمجة والتفكير المنطقي والتحليل المنهجي للمشكلات، وتعزيز قدرتهم على تصميم الحلول البرمجية وتنفيذها بكفاءة، إضافةً إلى تشجيعهم على توظيف المفاهيم النظرية التي يدرسونها في مساق "مقدمة في البرمجة" ضمن تطبيقات عملية تحاكي تحديات واقعية، كما سعت المسابقة إلى تنمية روح التنافس الإيجابي وضغط العمل، وتحفيز الطلبة على التعلم الذاتي وتطوير مهاراتهم التقنية، بما ينسجم مع توجهات كلية الأعمال في جامعة عمان العربية في إعداد كوادر مؤهلة تمتلك المهارات الرقمية والقدرات التحليلية اللازمة لمواكبة متطلبات سوق العمل المتسارعة والتحول الرقمي في مختلف القطاعات.

وفي ختام المسابقة حصدت الطالبة هديل الصيادي المركز الأول بعد أن أظهرت أداءً متميزاً وكفاءةً عالية في تنفيذ متطلبات المسابقة، متفوقةً على زملائها المشاركين، وأكد قسم نظم المعلومات الإدارية أن تنظيم هذه المسابقات يأتي ضمن جهوده المستمرة لتوفير بيئة تعليمية محفزة تدعم التميز الأكاديمي، وتسهم في صقل مهارات الطلبة العملية وتعزيز جاهزيتهم لمتطلبات سوق العمل، متقدمًا بالتهنئة للطالبة الفائزة ومتمنيًا لها مزيدًا من النجاح والتفوق.

وتأتي هذه المسابقة ضمن سلسلة من الأنشطة العلمية والتطبيقية التي تحرص كلية الأعمال جامعة عمان العربية على تنظيمها بهدف إثراء تجربة الطلبة التعليمية، وتعزيز التعلم القائم على الممارسة والتطبيق، وتهيئة بيئة أكاديمية محفزة تسهم في اكتشاف المواهب وصقل القدرات التقنية لدى الطلبة، بما يعزز جاهزيتهم المهنية ويزيد من فرص تميزهم في المجالات المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات والأعمال.