خبرني - ضمن جهود جامعة عمان العربية المستمرة لدعم البحث العلمي وتطوير القدرات الأكاديمية لأعضاء الهيئة التدريسية وطلبة الدراسات العليا، نظمت كلية الصيدلة في الجامعة محاضرة علمية متخصصة عن بُعد بعنوان: " استخدام برامج إدارة المراجع في المراجعات الأدبية والنشر الأكاديمي الرقمي"، قدمها الدكتور محمد علي خليل عضو هيئة التدريس في الكلية.

وتناولت المحاضرة أحدث التقنيات والأساليب المبتكرة في إعداد المراجعات الأدبية(Literature Reviews) وفق أسس علمية ومنهجية دقيقة، وركزت على محورين رئيسيين: تمثل الأول في التعريف بأدوات إدارة المراجع العلمية، من خلال استعراض آليات استخدام برامج الفهرسة والاستشهاد المرجعي (Citation Manager Softwares) ودورها في تنظيم العمل البحثي، وتوفير الوقت والجهد، والحد من الأخطاء الشائعة في إعداد الدراسات والأبحاث العلمية، أما المحور الثاني فقد خُصص للتطبيق العملي، حيث تلقى المشاركون تدريباً مكثفاً على برنامج "Zotero"، شمل أساليب تنظيم المصادر العلمية، واستيراد البيانات الببليوغرافية، وإدارة المراجع، وإدراج الاستشهادات المرجعية داخل النصوص بصورة آلية وفق الأنماط الأكاديمية المعتمدة عالمياً، بما يسهم في تعزيز كفاءة الباحثين ورفع جودة مخرجاتهم العلمية.

وبهذا الصدد أعربت الأستاذ الدكتورة رنا أبو حويج عميد كلية الصيدلة في جامعة عمان العربية عن تقديرها للتفاعل المميز الذي شهده اللقاء من قبل المشاركين، والذي انعكس في النقاشات العلمية والاستفسارات البنّاءة التي أسهمت في تعميق محتوى المحاضرة وتعزيز تبادل الخبرات، كما ثمّنت جهود الدكتور محمد علي خليل وما قدّمه من طرح علمي وتطبيقي نوعي، مؤكدةً في ختام حديثها أهمية مثل هذه الفعاليات في دعم البيئة الأكاديمية وتطوير مهارات الباحثين، بما يواكب مستجدات البحث العلمي والتحول الرقمي.

