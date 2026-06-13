خبرني - في إطار جهود جامعة عمان العربية الهادفة إلى تعزيز ثقافة الإبداع والابتكار ودعم البحث العلمي وريادة الأعمال، وحرصها على تمكين طلبتها من المشاركة الفاعلة في المبادرات الوطنية الهادفة إلى تطوير الاقتصاد المعرفي، شارك السيد يوسف الخالد من مركز الإبداع والابتكار وريادة الأعمال في الجامعة في جلسة حوارية مخصصة لطلبة الجامعات الأردنية مع المهندس زياد المناصير، وبمشاركة عدد من طلبة الجامعة وهم: الطالبة نور البيشاوي، والطالبة هداية ياسين، والطالبة ريم الوديان، والطالبة دنيا وهبة في جلسة حوارية مخصصة لطلبة الجامعات الأردنية مع المهندس زياد المناصير.

وهدفت الجلسة الحوارية إلى التعريف بـ“جائزة زياد المناصير للبحث العلمي والابتكار”، لتعزيز ثقافة الابتكار في الجامعات الأردنية، وتحفيز الطلبة والباحثين على تطوير أفكارهم الإبداعية وتحويلها إلى مشاريع ريادية مستدامة، تدعم مسارات التنمية الوطنية وتعزز رؤية التحديث الاقتصادي في المملكة، وتضمنت الجلسة استعراضًا مفصلًا لأهداف الجائزة وآلية المشاركة والتقديم، إضافةً إلى تسليط الضوء على الفرص التي تتيحها للطلبة والباحثين لتطوير مشاريعهم وأفكارهم الابتكارية وتحويلها إلى تطبيقات عملية ذات أثر اقتصادي ومجتمعي ملموس، كما تناولت الجلسة أهمية البحث العلمي والابتكار في تمكين الطلبة والباحثين، وتعزيز قدراتهم على إيجاد حلول إبداعية للتحديات المختلفة، مع التأكيد على ضرورة توفير بيئة أكاديمية محفزة وداعمة للإبداع والتطوير، مما يسهم في بناء منظومة معرفية متقدمة توظف العلوم والتكنولوجيا والموارد المحلية والمعارف التقليدية لتحقيق التنمية الوطنية المستدامة.

وأكد المهندس زياد المناصير خلال اللقاء على أهمية دعم المبادرات البحثية والابتكارية في مؤسسات التعليم العالي، وضرورة توجيه الطاقات الشبابية نحو الإبداع والإنتاج المعرفي، بما ينسجم مع متطلبات التنمية الوطنية ورؤية التحديث الاقتصادي، مشددًا على أهمية تمكين الطلبة والباحثين من استثمار أفكارهم وتحويلها إلى مشاريع تطبيقية قابلة للتنفيذ تسهم في خلق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، كما أشار إلى الدور المحوري للجوائز العلمية في تحفيز التنافس الإيجابي بين الطلبة، وتشجيع ثقافة البحث والتطوير، وتعزيز الشراكات بين الجامعات والقطاع الصناعي بما يسهم في نقل المعرفة من الإطار الأكاديمي إلى التطبيق العملي، ويعزز من فرص الابتكار المستدام.

وتأتي مشاركة جامعة عمان العربية في هذه الجلسة انطلاقاً من حرصها على تعزيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال لدى طلبتها، وتشجيعهم على الانخراط في المبادرات والبرامج الوطنية الداعمة للبحث العلمي، مما يسهم في إعداد جيل مبدع وقادر على الإسهام الفاعل في مسيرة التنمية والتحديث في المملكة الأردنية الهاشمية.

