كيف تشاهد مباراة المغرب والبرازيل؟ القنوات الناقلة والتفاصيل الكاملة

خبرني - تشهد مواجهة منتخب المغرب ومنتخب البرازيل في الجولة الأولى من كأس العالم 2026 اهتماما جماهيريا واسعا، والتي تجمع أحد أبرز المنتخبات العربية بأحد أبرز المرشحين للقب.

وتقام المباراة على ملعب "ميتلايف ستاديوم" ضمن منافسات المجموعة الثالثة، حيث يسعى "أسود الأطلس" لتحقيق انطلاقة قوية أمام المنتخب البرازيلي المدجج بالنجوم.

وتضم المجموعة الثالثة أيضا منتخبي إسكتلندا وهايتي، ما يجعل المنافسة على بطاقات التأهل إلى الأدوار الإقصائية مفتوحة على جميع الاحتمالات.

وتنقل المباراة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عبر قنوات beIN Sports المالكة الحصرية لحقوق بث كأس العالم 2026، فيما سيكون بإمكان الجماهير داخل المغرب متابعة اللقاء مجانا عبر البث الأرضي لقناة الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية الرياضية (TNT).

ومن المقرر أن تنطلق المواجهة مساء اليوم السبت 23:00 بتوقيت المغرب، بينما تقام عند الواحدة فجر الأحد بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، في واحدة من أقوى مباريات الجولة الافتتاحية للبطولة.

وتعد هذه المشاركة السابعة للمغرب في نهائيات كأس العالم، بعدما خاض 23 مباراة في النسخ السابقة.