كشف آخر تطورات جهود انتشال جثمان المتسلق اليمني (القعقاع)

خبرني - أعلن الدفاع المدني اليمني مستجدات جهوده في البحث عن جثمان المتسلق عنتر العبسي الملقب بـ"القعقاع" الذي سقط في حرضة دمت البركانية بمحافظة الضالع جنوبي اليمن.

وقال الدفاع المدني اليمني في منشور على "إكس": "وصل فريق الغوص والإنقاذ المائي من رئاسة مصلحة الدفاع المدني صنعاء إلى الحرضة البركانية دمت بجميع معداتهم مع وحدات الإضاءة لانتشال جثة القعقاع".

وأكد الدفاع المدني أن فرق الغوص والإنقاذ المائي تواصل جهودها في عملية البحث عن جثمان القعقاع.

وأضاف أن الفرق نفذت عمليات مسح ميدانية في موقع الحادث والمناطق المحيطة به، وعززت جهود البحث بفريق متخصص من الغوص والإنقاذ المائي للمشاركة في عمليات البحث وانتشال الجثمان، نظرا لطبيعة الموقع الوعرة وصعوبة الوصول إلى بعض المناطق المحيطة بمكان السقوط، حسبما ذكرت "البوابة الإخبارية اليمنية".



ودعت مصلحة الدفاع المدني، المواطنين إلى توخي الحذر أثناء ممارسة الأنشطة الرياضية في المناطق الجبلية والوعرة، والالتزام بإجراءات السلامة لتجنب وقوع حوادث مماثلة.

وتداول رواد مواقع التواصل مقاطع فيديو وثّقت لحظة سقوط القعقاع في أثناء وجوده على حافة فوهة بركانية، ما أثار حالة من الحزن بين متابعيه.

واشتهر القعقاع بمقاطع مصورة أظهرت تسلّقه المرتفعات والمنحدرات الوعرة في منطقة حرضة دمت، من دون استخدام معدات سلامة أو أدوات تسلق احترافية.

وظهر القعقاع في فيديو تداوله رواد مواقع التواصل كاشفا فيه عن معاناته من الفقر، ومرجعا مخاطرته بحياته عبر قيامه بحركات تسلق خطيرة إلى أن ذلك من أجل الحصول على قوت يومه.