خبرني - في إطار حرص جامعة عمان العربية على مواكبة مستجدات تطوير منظومة التعليم العالي، وتعزيز الحوار الأكاديمي حول التحديات والفرص المرتبطة بمسارات التحديث والتطوير ، وتحت رعاية الأستاذ الدكتور محمد الوديان رئيس جامعة عمان العربية نظّمت كلية العلوم التربوية والنفسية في الجامعة فعاليات اليوم العلمي الثاني بعنوان : " مسارات التحديث وآليات التطوير في التعليم العالي " ، بمشاركة نخبة من الأكاديميين والمهتمين بالشأن التعليمي، وبدعم من الدكتورة وفاء العيد عميد كلية العلوم التربوية والنفسية، وذلك بحضور الأستاذ الدكتور حسام الحمد نائب رئيس الجامعة للتخطيط وضمان الجودة، والأستاذ الدكتور إسماعيل يامين مساعد الرئيس للشؤون الأكاديمية، والسيدة نادية القديمات مساعد الرئيس للشؤون المالية والإدارية، وعمداء الكليات، وعدد من أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية والطلبة.

وشهدت الفعالية مشاركة سعادة العين الأستاذ الدكتورة محاسن الجاغوب رئيسة لجنة مبادرة الحوار الوطني الشبابي في مجلس الأعيان، و الأستاذ الدكتور أحمد بطاح أمين عام وزارة التربية والتعليم الأسبق، فيما أدارت الجلسة الدكتورة نسيبة الصوّا نائب عميد كلية العلوم التربوية والنفسية ، وأكدت الجاغوب خلال مداخلتها على أن تطوير التعليم العالي يتطلب تبنّي رؤية استراتيجية شاملة تتجاوز تحديث المناهج والبرامج الأكاديمية لتشمل إعادة صياغة فلسفة التعليم وتعزيز دور الجامعات في إعداد أجيال تمتلك مهارات التفكير النقدي والإبداع والقدرة على الإسهام في تحقيق التنمية المستدامة ، كما شددت على أهمية ترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة، وتعزيز استقلالية الجامعات، وتوفير بيئة داعمة للبحث العلمي والابتكار ، من جانبه استعرض الدكتور بطاح أبرز التحولات والتحديات التي تواجه مؤسسات التعليم العالي في ظل المتغيرات العالمية المتسارعة، مشيراً إلى أهمية الارتقاء بجودة التعليم، وتعزيز منظومة البحث العلمي، وتطوير البرامج الأكاديمية بما يحقق المواءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، ويسهم في رفع تنافسية مؤسسات التعليم العالي على المستويين المحلي والإقليمي.

وشهدت الجلسة نقاشات أكاديمية متخصصة تناولت مستقبل التعليم العالي في الأردن وآليات تطويره في ضوء الثورة الرقمية والتطورات المعرفية المتسارعة، حيث أكد المشاركون على أهمية تحديث التشريعات الناظمة للقطاع، وتعزيز الشراكات الفاعلة بين الجامعات ومختلف القطاعات، ودعم البحث العلمي التطبيقي بوصفه ركيزة أساسية لمعالجة التحديات التنموية وتعزيز الاقتصاد المبني على المعرفة ، كما تخللت فعاليات اليوم العلمي مراسم الإعلان عن الفائزين في مسابقة "المعلم المتمي ز" ومسابقة "نبضة إرشادية"، حيث جرى تكريم الفائزين تقديراً لتميزهم وإسهاماتهم في تطوير الممارسات التربوية والإرشادية، وترسيخ ثقافة الإبداع والابتكار في البيئة التعليمية.