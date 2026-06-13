ريهام سعيد تعلن انفصالها بعد زوج دام 10 سنوات

خبرني - أعلنت الإعلامية المصرية ريهام سعيد انفصالها عن زوجها بعد عشر سنوات من الزواج، والذي أثمر عن طفل.

وكتبت ريهام عبر صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك" منشوراً قالت خلاله: "رغم أنني لا أحب أن أعلن مثل هذه الأخبار إلا أنني مضطرة لذلك.. أعلن انفصالي عن زوجي ووالد ابني بعد عشر سنوات من الزواج مع كل الأمنيات له بالتوفيق بإذن الله. الحمدلله".



وجاء انفصال ريهام سعيد بعد الأزمة التي تعرضت لها منذ أسبوعين، بسبب الحلقة التي قدمتها عن كلاب الشوارع، ضمن برنامج "صبايا الخير"، الذي يعرض عبر قناة "النهار"، والتي تسببت في حالة من الجدل بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وأحيلت ريهام سعيد بعدها إلى التحقيق من نقابة الإعلاميين المصرية، فيما قامت إدارة القناة بحذف الحلقة، كإجراء استباقي لإنهاء حالة الجدل التي أثيرت بين الجمهور.

ومثلت بعدها ريهام سعيد إلى التحقيق، وتقدمت بدفوعها أمام اللجنة المختصة، ليعلن بعدها طارق سعدة نقيب الاعلاميين حفظ التحقيق، والسماح لها باستئناف تقديم البرنامج.