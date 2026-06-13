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تحطُّم طائرة نقل تابعة لسلاح الجو الهندي عند هبوطها

  • 13 حزيران 2026
  • 12:22
تحطُّم طائرة نقل تابعة لسلاح الجو الهندي عند هبوطها

خبرني - تحطّمت طائرة نقل عسكرية من طراز أنتونوف "إي إن-32" تابعة لسلاح الجو الهندي السبت أثناء هبوطها في قاعدة جورهات الجوية (شمال شرق الهند)، على ما أعلن الجيش الذي لم يورد أي حصيلة ولم يشر إلى عدد الركاب.

وجاء في بيان مقتضب لسلاح الجو الهندي أن "طائرة من طراز +إي إن-32+ تابعة لسلاح الجو الهندي تعرضت لحادث اليوم أثناء هبوطها في جورهات، وفُتح تحقيق لتحديد أسباب الحادث".

وعرضت وسائل إعلام هندية مشاهد تظهر أعمدة كثيفة من الدخان الأسود تتصاعد فوق القاعدة، تلتها صور لحطام الطائرة الروسية الصنع، محاطة بعسكريين يرتدون الزي الرسمي.

وفي العام 2019، تحطمت طائرة من الطراز نفسه كانت أقلعت من قاعدة جورهات، بالقرب من الحدود الصينية، مما أسفر عن مقتل جميع الركاب وأفراد الطاقم البالغ عددهم 13 شخصا.

ولدى القوات الجوية الهندية قرابة مئة طائرة من هذا الطراز الروسي القديم ذي المحركين، والذي يُستخدم في مهام نقل جوي كثيرة.

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