الصندوق الأردني للريادة (ISSF) يستثمر في صندوق إنديفر الاستثماري الخامس بقيمة تبلغ 7 ملايين دولار

خبرني -في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز تدفق رأس المال الجريء إلى المملكة، وبحضور وزير الاقتصاد الرقمي والريادة المهندس سامي سميرات ونخبة من المستثمرين والمسؤولين ومؤسسي شركات ناشئة اردنية، أعلن الصندوق الأردني للريادة (ISSF) رسمياً عن استثماره بقيمة 7 ملايين دولار في صندوق إنديفر الاستثماري الخامس بحجم 300 مليون دولار أمريكي، وهو صندوق يتجاوز حجمه 300 مليون دولار ويستثمر في رواد أعمال ذوي أثر عالٍ في أكثر من 60 دولة حول العالم.

وتشكل هذه الصفقة شراكة استراتيجية بين الطرفين تهدف إلى دمج الشركات الناشئة الأردنية في منظومة الاستثمار الدولية.

وجاء الاعلان عن هذا الاستثمار، ليمثل باكورة أعمال المرحلة الثانية من نشاط الصندوق الأردني للريادة في السوق المحلية، عقب الاختتام الناجح للمرحلة الأولى التي امتدت حتى عام 2025، وحصدت أعلى تقييم أداء من قِبل البنك الدولي، المساهم الرئيسي في الصندوق.

وأبرمت اتفاقية الشراكة والاستثمار بين الطرفين في عمان الاسبوع الماضي، ووقعها عن الصندوق الأردني للريادة رئيسه التنفيذي المهندس محمد المحتسب، ومن جانب صندوق إنديفر الاستثماري الشريك الإداري ألين تايلور، حيث أكد الطرفان على أهمية هذه الشراكة كخطوة استراتيجية تستهدف ربط الشركات الناشئة المحلية بمصادر رأس المال الجريء على الساحة الدولية، ما يضمن تدفقاً تمويلياً مباشراً للمشروعات الريادية الواعدة في المملكة، ويسد الفجوات التمويلية التي تواجه الشركات الناشئة في مراحل نموها المتقدمة والساعية للتوسع الإقليمي والعالمي.

وتتمركز استراتيجية صندوق إنديفر الاستثماري في اقتناص الفرص الواعدة داخل الأسواق الناشئة عالمياً دون التقيد بقطاع استثماري محدد، كما وتتجسد قوة توجهاته حتى تاريخه في استثماره الاستراتيجي في عدد من الشركات العالمية في قطاع التكنلوجيا وأبرزها شركة الذكاء الاصطناعي وتطوير البرمجيات "Replit"، والتي أسسها الرياديان الأردنيان أمجد مسعد وهيا عودة، حيث بلغت قيمتها السوقية 9 مليارات دولار أمريكي، ما يعكس قدرة الصندوق على رصد ودعم الابتكارات الريادية ذات التأثير العالمي والنمو المتسارع. ويعتبر صندوق إنديفر الاستثماري الذراع الاستثماري العالمي لمنظمة إنديفر العالمية، الشبكة الدولية الرائدة في دعم رواد الأعمال. ويمتلك الصندوق سجل إنجازات حافلاً يضم 74 شركة من شركات "اليونيكورن" المليارية.

وأكد الرئيس التنفيذي للصندوق الاردني للريادة محمد المحتسب أهمية هذا الاستثمار كونه يمثل انطلاقة المرحلة الثانية من عمليات الصندوق في الاردن بعد نجاحه في اتمام المرحلة الأولى وبالتالي مواصلة العمل في تعزيز منظومة ريادة الأعمال الأردنية وتطوير بيئة رأس المال الجريء في المملكة، لافتاً إلى أن الصندوق ملتزم بالبناء على مكتسبات المرحلة الأولى التي حققت عوائد اقتصادية ملموسة، واستمرار الشراكة الاستراتيجية مع الشركاء الدوليين والمحليين لتعزيز مكانة الأردن في هذا المجال.

وقال المحتسب إن الصندوق الأردني للريادة يتطلع قدماً لهذا الاستثمار، وخصوصا أن صندوق إنديفر الاستثماري الخامس سيخصص جزءاً من استثماراته لدعم المنظومة المحلية، لافتاً إلى أن هذا التعاون يمثّل خطوة محورية ستسهم في دفع الشركات الأردنية الناشئة والمبتكرة نحو النمو والتوسع في الأسواق الدولية للمنافسة على الصعيد العالمي.

ومن جانبه أكد الشريك الإداري في صندوق إنديفر الاستثماري ألين تايلور على أهمية مساهمة الصندوق الأردني للريادة في صندوق إنديفر الاستثماري.

وقال تايلور " يمثل استثمار الصندوق الأردني للريادة في صندوق إنديفر الاستثماري الخامس تجسيداً حقيقياً لرؤيتنا المشتركة نحو تمكين الشركات ذات الأثر العالي في الأردن"، وأضاف "إن الشراكة الطويلة الأمد بالأسواق التي نمتلك فيها قناعة استثمارية أهم من توقيت دورات السوق. منذ دخول إنديفر إلى الأردن عام 2009 كأول سوق في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ونحن ملتزمون عبر عدة دورات استثمارية، مما يعزز إيماننا بأن الحضور المستدام يخلق أقوى الرؤى والفرص الاستثمارية."

ويشار إلى أن صندوق إنديفر الاستثماري استثمر سابقاً في شركات أردنية ناشئة رائدة مثل ألعاب طماطم، والطبي، وإيون دنتال، وترجمة، وزن إتش آر، ما يعكس التزام الصندوق بتمكين الشركات الناشئة ذات النمو المتسارع في السوق الأردني ومساعدتها على التوسع العالمي..