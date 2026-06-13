تهنئة للدكتورة سبأ النسور بمناسبة تخرجها من كلية الطب في الولايات المتحدة

خبرني - بكل مشاعر الفخر والاعتزاز، نبارك للدكتورة سبأ أمجد النسور تخرجها من Hackensack Meridian School of Medicine في ولاية نيوجيرسي، بعد سنوات من الجد والاجتهاد والمثابرة.

ويزداد فخرنا بقبولها في برنامج اختصاص طب العيون في Tufts University بمدينة بوسطن، ليضاف هذا الإنجاز إلى سجل نجاحاتها المتميزة ويجسد طموحها وتفوقها العلمي.

وقد سبق لها الحصول على درجة الماجستير في الصحة العامة (تخصص الصحة العالمية) من جامعة نيويورك (NYU)، بالإضافة إلى شهادة دراسات عليا في إدارة الصحة العالمية من جامعة (Seton Hall).

لقد وُلدت سبأ في أمريكا ، وتلقت تعليمها فيها منذ مراحلها الأولى وحتى حصولها على شهادة الطب، فكانت مثالاً مشرفاً للنجاح والتميز، محافظةً في الوقت ذاته على قيمها وأخلاقها وانتمائها الأصيل لأهلها ووطنها وجذورها وكانت على الدوام مثالاً للإصرار والعزيمة والأخلاق الرفيعة والالتزام لتفتح صفحة جديدة من العطاء والإنجاز وخدمة الإنسانية.

نسأل الله تعالى أن يوفقكِ في خطواتكِ القادمة، وأن يبارك لكِ في علمكِ وعملكِ، وأن يجعل النجاح والتوفيق رفيق دربكِ في كل مرحلة من مراحل حياتكِ.ألف مبارك للتي صنعت من العلم طريقاً للتميز والنجاح ومثالا يقتدى به