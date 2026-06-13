تفاصيل مقتل زعيم (أكثر المنظمات الإرهابية دموية على وجه الأرض)

خبرني - قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس الجمعة، إن الجيش نفذ هجوماً أودى بحياة هيكتور روستنفورد جيريرو فلوريس، المعروف أيضاً باسم "نينيو جيريرو"، زعيم عصابة السجون الفنزويلية ترين دي أراغوا.

من جهتها، أكدت فنزويلا مقتل زعيم ترين دي أراغوا بعملية مشتركة مع الولايات المتحدة. وكانت وزارة الخارجية الأميركية صنفت عصابة ترين دي أراغوا منظمة إرهابية أجنبية.

وجاء في بيان صادر عن وزارة الاتصالات الفنزويلية أنه "في إطار عملية مشتركة" مع الولايات المتحدة، تم تفكيك "بنى تحتية للجريمة المنظمة" في جنوب البلاد مضيفاً "اندلعت اشتباكات مع عناصر من هذه التنظيمات الإجرامية، أسفرت عن مقتل هيكتور روثينفورد جيريرو فلوريس، المعروف بنينيو جيريرو".

وذكر ترامب في منشور على منصة "تروث سوشال" مساء أمس: "بتوجيه مني، نفذت القيادة الجنوبية الأميركية ضربة سريعة وقاتلة نجحت في القضاء على نينيو جيريرو، الزعيم سيئ السمعة لعصابة ترين دي أراغوا، إحدى أكثر المنظمات الإرهابية دموية على وجه الأرض".

وأضاف: "جاءت هذه العملية بالتنسيق الوثيق مع أصدقائنا في فنزويلا، الذين نعمل معهم بشكل جيد للغاية".

وكتب وزير الدفاع بيت هيغسيث في منشور على منصة "إكس" أن الهجوم نُفذ قبل أيام وأن جيريرو "تأكد مقتله خلال الضربة".

وقد صنفت الولايات المتحدة ترين دي أراغوا على أنها منظمة إرهابية. وأعلنت السلطات في ديسمبر (كانون الأول) أن محكمة اتحادية في نيويورك اتهمت جيريرو فلوريس بالتآمر للابتزاز وجرائم أخرى، بما في ذلك تقديم الدعم للإرهابيين في جرائم امتدت على مدى أكثر من عقد من الزمن.

وقال المدعي العام الأميركي في نيويورك جاي كلايتون آنذاك إن العصابة مسؤولة عن عدد لا حصر له من أعمال العنف والابتزاز وتهريب المخدرات في أميركا الشمالية وأميركا الجنوبية وأوروبا. ورشح ترامب كلايتون يوم الخميس لمنصب مدير الاستخبارات الوطنية.

وكانت وزارة الخارجية الأميركية قد عرضت مكافآت تصل إلى 5 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى اعتقال جيريرو فلوريس.