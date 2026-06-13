15 عاماً من الانتظار.. سكان شارع أميل حداد في أبو نصير يناشدون إنهاء أزمة الصرف الصحي

خبرني - جدد سكان شارع أميل حداد في منطقة أبو نصير شمالي العاصمة عمان مناشدتهم للجهات المعنية للإسراع بتنفيذ مشروع الصرف الصحي في المنطقة، مؤكدين أن معاناتهم مع المياه العادمة والروائح الكريهة مستمرة منذ أكثر من 15 عاماً دون حلول ملموسة على أرض الواقع.

وقال السكان إن الشارع ما يزال خارج مظلة خدمات الصرف الصحي رغم المراجعات المتكررة والشكاوى والكتب الرسمية التي تم تقديمها على مدار السنوات الماضية، في وقت تتمتع فيه المناطق والشوارع المجاورة بهذه الخدمة منذ سنوات طويلة.

وأشاروا إلى أن المشكلة لا تقتصر على عدد محدود من المنازل، بل تمس أكثر من 40 عمارة سكنية تضم ما يزيد على 480 شقة ويقطنها نحو 1920 مواطناً، ما يجعل استمرار الأزمة مصدر قلق صحي وبيئي متزايد للسكان.

وأضاف الأهالي أن العديد من المسؤولين زاروا المنطقة خلال السنوات الماضية واطلعوا على حجم المعاناة، كما تلقوا وعوداً متكررة بقرب تنفيذ المشروع، إلا أن تلك الوعود لم تترجم إلى إجراءات عملية حتى الآن.

وطالب السكان الجهات المختصة بتحديد موعد واضح ومعلن لتنفيذ المشروع وإنهاء حالة الانتظار المستمرة منذ أكثر من عقد ونصف، مؤكدين أن توفير خدمات البنية التحتية الأساسية حق مشروع للمواطنين ولا يحتمل المزيد من التأجيل.

كما تساءل الأهالي عن الجهة المسؤولة عن استمرار هذه المشكلة طوال هذه السنوات، وعن المسؤولية المترتبة على أي أضرار صحية أو بيئية أو إنشائية قد تنجم عن استمرار الوضع القائم.

وختموا مناشدتهم بالتأكيد على مواصلة المطالبة بحقهم في الحصول على خدمة الصرف الصحي، داعين الجهات المعنية إلى تقديم حلول عملية وسريعة تضع حداً لمعاناة امتدت لأكثر من 15 عاماً.