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غارات إسرائيلية على جنوب لبنان

  • 13 حزيران 2026
  • 11:55
غارات إسرائيلية على جنوب لبنان

خبرني - شن جيش الاحتلال الإسرائيلي، السبت، سلسلة غارات على جنوب لبنان بعدما وجه جيشها إنذار إخلاء لسكان عشرين بلدة بينها مدينة النبطية.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن الغارات استهدفت بلدات عدة بينها كفرحونة والريحان وسجد، علما أن البلدتين الأخيرتين تقعان على مسافة غير بعيدة من النبطية.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، قد وجه صباح السبت، إنذارا عاجلا إلى سكان 20 بلدة وقرية في جنوب لبنان، طالبهم فيه بإخلاء منازلهم فورًا والتوجه إلى مناطق تقع شمال نهر الزهراني.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن الإنذار يشمل بلدات وقرى دير الزهراني، النميرية، الشرقية، الدوير، حاروف، حبوش، كفرجوز، زبدين، النبطية التحتا، النبطية الفوقا، كفررمان، المحمودية، السجود، الريحان، عرمتا، كفرحونة، مليخ، اللويزة، جرجوع وعربصاليم.

وأضاف أن قواته ستعمل "بقوة" ضد ما وصفه بأنشطة حزب الله، محذرا من أن وجود المدنيين بالقرب من عناصر الحزب ومنشآته ووسائله القتالية يعرض حياتهم للخطر.

ودعا الجيش الإسرائيلي سكان المناطق المشمولة بالإنذار إلى مغادرة منازلهم بشكل فوري والانتقال إلى شمال نهر الزهراني حتى إشعار آخر.

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