تجارة عمّان والسفارة التشيكية تبحثان فرص الاستثمار والتعاون

خبرني - بحث رئيس غرفة تجارة عمّان العين خليل الحاج توفيق، مع سفيرة جمهورية التشيك لدى المملكة أندريا كوتشيروفا، سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين الأردن والتشيك، وتوسيع مجالات التعاون بين مجتمعي الأعمال في البلدين.

وحسب بيان للغرفة اليوم السبت، أكد الحاج توفيق خلال اللقاء الذي عقد بمقر الغرفة، بحضور عضو مجلس الإدارة فلاح الصغير، أهمية البناء على العلاقات المتميزة التي تجمع البلدين الصديقين، وتعزيز الشراكات بين القطاع الخاص الأردني والتشيكي في مختلف القطاعات الاقتصادية.

وأكد على أهمية مشاركة القطاع الخاص التشيكي في مؤتمر الأردن والاتحاد الأوروبي للاستثمار، المقرر عقده قبل نهاية العام الحالي، باعتباره منصة مهمة لاستعراض الفرص الاستثمارية التي توفرها المملكة وتعزيز التواصل بين المستثمرين والشركات الأوروبية ونظيراتها الأردنية.

وأوضح أن الأردن يوفر بيئة أعمال مستقرة وفرصاً واعدة في العديد من القطاعات الحيوية، ما يجعله مركزاً إقليمياً مناسباً للاستثمار والأعمال وإعادة التصدير إلى أسواق المنطقة.

وأشار الحاج توفيق إلى أن العمل جارٍ على تنظيم منتدى أعمال أردني–تشيكي خلال الصيف الحالي، بهدف تعزيز التواصل بين مجتمعي الأعمال في البلدين، واستكشاف فرص التعاون والاستثمار وبناء الشراكات في مختلف القطاعات الاقتصادية.

من جانبها، أكدت السفيرة كوتشيروفا حرص بلادها على تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري مع الأردن، وتشجيع الشركات التشيكية على استكشاف الفرص المتاحة في السوق الأردنية والاستفادة من المزايا التي توفرها المملكة للمستثمرين.

واشارت خلال اللقاء الى مشاركة الشركات التشيكية في معرض الطاقة المتجددة والطاقة الشمسية (SONEX 2026)، الذي يقام في عمّان خلال الفترة من 15 إلى 18 حزيران الحالي، بمشاركة واسعة من الشركات المحلية والدولية المتخصصة في مجالات الطاقة والاستدامة والحلول الصناعية الحديثة.

كما دعت السفيرة كوتشيروفا الشركات الأردنية إلى زيارة الجناح التشيكي في معرض (SONEX 2026)، الذي يشهد مشاركة عدد من الشركات التشيكية المتخصصة، مؤكدة أن المعرض يوفر فرصة مهمة للتواصل المباشر بين الشركات الأردنية والتشيكية واستكشاف فرص التعاون والاستثمار ونقل التكنولوجيا في قطاعات الطاقة المتجددة والاستدامة والحلول الصناعية المتقدمة.

كما تناول اللقاء الترتيبات الخاصة باللقاءات الثنائية الأردنية – التشيكية التي ستعقد في مقر غرفة تجارة عمّان يوم الأربعاء الموافق 17 حزيران الحالي، بمشاركة عدداً من الشركات التشيكية المتخصصة في قطاع الطاقة المتجددة والاستدامة وحلول إدارة الطاقة والأتمتة الذكية، وذلك بهدف بحث فرص التعاون والشراكة مع الشركات الأردنية العاملة في هذه القطاعات.

وأكد الجانبان أهمية هذه اللقاءات في تعزيز التواصل المباشر بين أصحاب الأعمال والشركات في البلدين، واستكشاف فرص التعاون والاستثمار المشترك، وبناء شراكات اقتصادية تسهم في زيادة حجم التبادل التجاري ونقل الخبرات والتكنولوجيا بين الأردن والتشيك.