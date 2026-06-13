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زين ترعى برومين سباق السيدات 2026

  • 13 حزيران 2026
  • 11:35
زين ترعى برومين سباق السيدات 2026

خبرني - قدّمت شركة زين الأردن رعايتها كراعي اتصالات حصري لبرومين سِباق السيدات 2026، الذي نظّمته الجمعية الأردنية للماراثونات "Run Jordan" بالتعاون مع أمانة عمّان الكبرى، والاتحاد الأردني لألعاب القوى، والذي أُقيم يوم الجمعة في حدائق الحسين تحت شعار "اركضي عشانك".
وجاءت رعاية زين للسباق تأكيداً على التزامها بدعم قطاع الرياضة في المملكة، والمبادرات والفعاليات التي تعزز الصحة، وتسهم بتشجيع أفراد المجتمع على تبنّي أنماط حياة صحية وأكثر نشاطاً، إلى جانب دعمها المتواصل لمشاركة المرأة في مختلف المجالات، بما فيها الأنشطة الرياضية التي تسهم في تعزيز حضورها وتمكينها وإبراز قدراتها.
وشهد السباق مشاركة 1500 شابة وسيدة من مختلف الفئات العمرية، في أجواء رياضية وحماسية عكست أهمية هذا الحدث كإحدى أبرز الفعاليات الرياضية النسائية في المملكة، حيث تضمّن فئتين بمسافات 2.6 و5.2 كيلومتر، مما أتاح للمشارِكات فرصة خوض تجربة رياضية مميزة تتناسب مع مختلف المستويات والقدرات.

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