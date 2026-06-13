طبيبة تحذر: الجعة في الطقس الحار قد ترفع خطر الجلطة وضربة الشمس

خبرني - تحذر الدكتورة داريا بودتشينينوفا، أخصائية الغدد الصماء نائبة مدير البحوث بمعهد الطب والتقنيات الطبية بجامعة نوفغورود، من مخاطر شرب الجعة في الطقس الحار.

ووفقا لها، يزيد تناول الجعة في الطقس الحار من خطر الإصابة بالجلطة الدماغية، وكذلك احتمالية التعرض لضربة شمس أو ضربة حر. وترجع ذلك إلى أن الكحول يثبط إفراز هرمون الفازوبريسين، ما يؤدي إلى فقدان الجسم لكميات أكبر من السوائل وحدوث الجفاف.

وقالت موضحة: "تثبط الجعة عمل هرمون الفازوبريسين المسؤول عن تنظيم توازن السوائل في الجسم، ما يؤدي إلى زيادة فقدان السوائل. وفي مثل هذه الظروف ترتفع احتمالية الإصابة بضربة الشمس وضربة الحر، كما يزداد خطر الإصابة بالجلطة الدماغية".

وأضافت أنه في حال تناول الكحول خلال الطقس الحار، يُنصح بشرب كوب أو كوبين من الماء مقابل كل جرعة كحول، مع تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس لمدة ساعة إلى ساعتين بعد الشرب.

كما حذّرت الطبيبة الأشخاص الذين يعانون من مشكلات في الكلى والقلب من ضرورة توخي الحذر، مشيرة إلى أن بعض الأطعمة والمشروبات مثل البطيخ والخيار والعنب والقهوة والشاي الأخضر تمتلك تأثيرا مدرا للبول، ما قد يساهم في زيادة خطر الجفاف.