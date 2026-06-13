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رقم لم يسجل منذ 60 عاما.. مدافع أميركا بلا خطأ واحد

  • 13 حزيران 2026
  • 11:27
رقم لم يسجل منذ 60 عاما مدافع أميركا بلا خطأ واحد

خبرني - حقق مدافع منتخب الولايات المتحدة كريس ريتشاردز إنجازا تاريخيا خلال بطولة كأس العالم 2026، بعدما قدم مباراة مثالية من ناحية التمرير دون أي خطأ يذكر.
وبحسب بيانات إحصائية صادرة عن موقع Sofascore، فإن كريس ريتشاردز أكمل 83 تمريرة صحيحة بنسبة دقة 100% في مباراة فوز الولايات المتحدة على باراغواي بنتيجة 4-1، ليصبح أول لاعب يحقق هذا الرقم المثالي في مباراة كأس عالم منذ أكثر من 60 عاما.
وتشير الإحصائيات إلى أن هذه هي المرة الأولى منذ عام 1966 التي ينجح فيها لاعب يمرر أكثر من 80 كرة في مباراة واحدة دون أي تمريرة خاطئة، ما يجعل هذا الأداء أحد أبرز الأرقام الفردية في تاريخ البطولة.
كما أوضحت التقارير أن المنتخب الأمريكي واصل عروضه القوية ضمن منافسات المجموعة الرابعة، بينما يستعد لمواجهة أستراليا في الجولة المقبلة، في حين تلتقي باراغواي مع تركيا في مباراة حاسمة للبقاء في المنافسة.

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