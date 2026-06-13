اليوم الثالث من مونديال 2026.. مواجهات نارية وترقب للمنتخبات العربية

خبرني - تتواصل اليوم السبت منافسات كأس العالم 2026 بإقامة 4 مباريات مرتقبة، تتصدرها مواجهة المنتخب المغربي أمام البرازيل، إلى جانب الظهور الأول لقطر في البطولة.

ويبقى اليوم الثالث محطة مهمة للكرة العربية، مع ترقب جماهيري واسع لمواجهة المغرب والبرازيل وظهور قطر الأول، قبل دخول منتخبات مصر والسعودية والعراق والأردن والجزائر وتونس بقية منافسات الجولة الافتتاحية خلال الأيام المقبلة.

جدول مباريات اليوم الثالث (بتوقيت السعودية وموسكو)

المباراة التوقيت

قطر × سويسرا 10:00 مساء

البرازيل × المغرب 01:00 فجر الأحد

هايتي × اسكتلندا 04:00 فجر الأحد

أستراليا × تركيا 08:00 صباح الأحد

المغرب أمام اختبار برازيلي مبكر

تتجه الأنظار إلى المواجهة المرتقبة بين منتخب المغرب ومنتخب البرازيل، في واحدة من أقوى مباريات الجولة الأولى.

ويسعى "أسود الأطلس" لتأكيد مكانتهم بعد الإنجاز التاريخي في مونديال قطر، بينما تدخل البرازيل البطولة بطموح استعادة اللقب الغائب منذ سنوات.

قطر تبدأ المشوار أمام سويسرا

يخوض منتخب قطر أولى مبارياته في البطولة بمواجهة صعبة أمام منتخب سويسرا، في لقاء يأمل خلاله "العنابي" تحقيق نتيجة إيجابية تعزز حظوظه في المنافسة على إحدى بطاقتي التأهل عن المجموعة الثانية.

حصاد أول يومين

شهدت البطولة حتى الآن فوز المكسيك على جنوب إفريقيا (2-0)، وانتصار كوريا الجنوبية على التشيك (2-1)، بينما تعادلت كندا مع البوسنة والهرسك (1-1)، لتبدأ ملامح المنافسة المبكرة بالظهور في عدد من المجموعات.

القنوات الناقلة لمباريات كأس العالم اليوم

تمتلك شبكة قنوات beIN SPORTS حقوق البث الحصري لمنافسات كأس العالم 2026 في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ويمكن مشاهدة مباريات اليوم مباشرة عبر باقة قنوات beIN SPORTS MAX الرياضية.