(تايمز أوف إسرائيل): صفقة أميركية-إيرانية وشيكة بنسبة نجاح 85 بالمئة

خبرني - أفاد مسؤول أمريكي باقتراب موعد إبرام اتفاق مع إيران يضمن نزع اليورانيوم المخصب ويشمل لبنان، مع ضمان حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، بنسبة نجاح 85 بالمئة.

وكشف مسؤول أمريكي أن مذكرة التفاهم المرتقبة مع إيران ستؤدي إلى حصول واشنطن على مخزون اليورانيوم المخصب الإيراني، حيث ينص الاتفاق على تدمير هذه المواد في موقعها ثم إخراجها من البلاد.

ويشمل الاتفاق الإقليمي الشامل لبنان ودول الخليج وإسرائيل، مع الحفاظ على حق إسرائيل في الدفاع عن النفس في حال عدم التزام إيران بتعهداتها. كما أدى تراجع سيطرة إيران على مضيق هرمز إلى فقدانها جزءا من أوراق ضغطها، مما ساهم في إعادة فتح المضيق.

وأكد رئيس الوزراء الباكستاني الوسيط شهباز شريف التوصل إلى نص نهائي، بينما أعربت سويسرا عن استعدادها لاستضافة التوقيع.

وشدد المسؤول على أن رفع العقوبات عن إيران ليس فورياً، بل مشروط بتنفيذ التزاماتها النووية وإحلال السلام.

من جانبه، ألغى ترامب غارات كانت مخططة، وطلب اعتذار إيران عن نشر إعلامها الحكومي معلومات مضللة حول رفع فوري للعقوبات، رغم تفاعله الإيجابي مع منشور لوزير خارجيتها عباس عراقجي يؤكد اقتراب الصفقة.

وفي السياق، فاجأ الإعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لكن واشنطن تعتقد أنه سيدعم الاتفاق عند اطلاعه على شروطه التي تتطلب تنفيذ إيران لالتزاماتها أولا.

وتحقق الصفقة خمسة أهداف أمريكية: إعادة فتح المضائق، والتفكيك التدريجي للبرنامج النووي عبر مفاوضات تقنية تمتد 60 يوما، والحصول على المواد المخصبة، وضمان سلام إقليمي طويل الأمد عبر كف إيران عن تمويل العنف، وفرض نظام تفتيش صارم.