غضب جزائري بعد اختراق أمني قبل مواجهة الأرجنتين في مونديال 2026

خبرني - تم رصد تحليق طائرات مسيرة فوق التدريبات المغلقة لمنتخب الجزائر في مدينة لورانس بولاية كانساس الأمريكية، ما أثار مخاوف بشأن تسريب تحضيرات الفريق قبل انطلاق كأس العالم 2026.

وبحسب ما أوردته وسائل إعلام دولية، فإن طائرات دون طيار تابعة لإحدى القنوات التلفزيونية الأمريكية، وعلى رأسها قناة KMBC 9 المرتبطة بشبكة ABC، قامت بتصوير أجزاء من الحصص التدريبية ونقل لقطات من داخل المران، رغم الإجراءات الصارمة التي فرضها الجهاز الفني بقيادة المدرب فلاديمير بيتكوفيتش.

التحركات الجوية فوق ملعب التدريب أثارت استياء داخل البعثة الجزائرية، التي كانت اعتمدت سياسة "السرية الكاملة" منذ بداية التحضيرات، وأغلقت التدريبات أمام الإعلام والجماهير بهدف الحفاظ على الجوانب التكتيكية قبل مواجهة المنتخبات المنافسة، وفي مقدمتها منتخب الأرجنتين في افتتاح مبارياتها بالمونديال.

وتشير التقارير إلى أن اللقطات التي تم بثها تضمنت مشاهد تكتيكية عامة من التدريبات، ما دفع بعض الأطراف داخل الاتحاد الجزائري لكرة القدم إلى اعتبار ما حدث "خرقا للخصوصية التدريبية"، في حين لم يصدر موقف رسمي نهائي يؤكد طبيعة الإجراءات التي سيتم اتخاذها.

في السياق ذاته، زادت تصريحات حارس منتخب بوليفيا كارلوس لامبي عبر وسائل إعلام رياضية، من حالة الجدل، بعدما قدم قراءة فنية لأسلوب لعب المنتخب الجزائري خلال مباراة ودية أمام بوليفيا انتهت بفوز الجزائر 4-0، وهي مواجهة أقيمت خلف أبواب مغلقة بالكامل.

كما أشار التقرير إلى أن قناة TyC Sports نقلت تصريحات تحليلية إضافية حول أداء المنتخب، ما اعتبر في الجزائر مزيدا من "الانكشاف الإعلامي" قبل دخول المنافسات الرسمية.