الموت يغيّب مشجعاً أردنياً قبل مؤازرة النشامى في كأس العالم

خبرني - سادت حالة من الحزن بين الأردنيين داخل المملكة وخارجها عقب وفاة الشاب الأردني سند أحمد الرشق إثر حادث مروري وقع في الولايات المتحدة الأميركية، حيث كان يقيم ويعيش هناك خلال الفترة الماضية.

ووفقاً لما تناقله أقارب وأصدقاء الفقيد، فقد عُرف الرشق بدماثة أخلاقه وطيب تعامله مع من حوله، الأمر الذي جعل نبأ وفاته يلقى تفاعلاً واسعاً وحالة من الأسى بين أفراد عائلته وأصدقائه وأبناء الجالية الأردنية.

وفارق الرشق الحياة عن عمر يناهز 25 عاماً نتيجة الحادث الذي وقع بشكل مفاجئ، ما ضاعف من وقع الصدمة لدى محبيه ومعارفه.

وأشار مقربون منه إلى أنه كان من المتابعين المتحمسين للمنتخب الوطني الأردني، وكان يترقب مباريات "النشامى" ويحرص على مؤازرتهم، قبل أن يغيبه الموت تاركاً خلفه ذكريات طيبة وسيرة حسنة.

التشييع والعزاء

وأفادت عائلة الفقيد بأن مراسم الدفن ستقام في الولايات المتحدة الأميركية، حيث سيوارى جثمانه الثرى هناك.

كما أعلنت الأسرة استقبال المعزين من الرجال لمدة ثلاثة أيام في قاعات مسجد أبو خديجة اعتباراً من اليوم الجمعة، فيما تستقبل السيدات واجب العزاء في منزل والد الفقيد بمنطقة إسكان أبو نصير - الحارة السادسة.

وتناقل أصدقاء ومعارف الفقيد عبارات النعي والدعاء عبر منصات التواصل الاجتماعي، مستذكرين مناقبه وأخلاقه، سائلين الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

إنا لله وإنا إليه راجعون.