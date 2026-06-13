بين 15 و45 فلساً.. توقعات بتراجع أسعار البنزين في الأردن الشهر المقبل

خبرن - مع كل هبوط تشهده أسعار النفط العالمية، تتجدد آمال الأردنيين بانعكاس ذلك على فاتورة الوقود محلياً، خاصة في ظل الأعباء المعيشية المتزايدة التي تثقل كاهل المواطنين.

وفي هذا السياق، توقع الخبير في الشأن النفطي هاشم عقل أن تشهد أسعار المحروقات في الأردن انخفاضاً خلال تسعيرة شهر تموز المقبل، مدفوعة بالتراجع الحاد الذي سجلته الأسواق النفطية العالمية أخيراً نتيجة مؤشرات التهدئة الجيوسياسية والحديث عن اتفاق مرتقب في جنيف.

وأوضح عقل أن الأسواق قد تتجه نحو مزيد من الانخفاضات خلال الفترة المقبلة إذا تم تنفيذ الاتفاق المرتقب، وما قد يترتب عليه من استقرار لحركة الملاحة وفتح مضيق هرمز أمام تدفقات الطاقة بشكل طبيعي.

ورجح أن تنخفض أسعار البنزين أوكتان 90 بنسبة تتراوح بين 1.5% و3%، بما يعادل 15 إلى 30 فلساً للتر، فيما قد يتراجع سعر البنزين أوكتان 95 بنسبة تتراوح بين 2% و3.5%، أي ما بين 25 و45 فلساً للتر.

أما مادة الديزل، فتوقع عقل تثبيت سعرها خلال الشهر المقبل أو خفضه بشكل محدود لا يتجاوز 1%، بهدف معالجة الفجوة السعرية السابقة.

وتبقى الأنظار موجهة نحو لجنة تسعير المشتقات النفطية مع اقتراب نهاية الشهر، وسط تطلع المواطنين إلى ترجمة الانخفاضات العالمية إلى تخفيضات ملموسة على أسعار الوقود في المملكة.