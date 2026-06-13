الأردن وكوريا الجنوبية يبحثان تعزيز التعاون الصناعي والاقتصادي

خبرني - بحث رئيس جمعية المصدرين الأردنيين العين أحمد الخضري، خلال اجتماع عقد في العاصمة الكورية الجنوبية سيول، مع رئيسة مجلس إدارة جمعية المستوردين الكوريين يون يانغ، سبل تعزيز التعاون الصناعي والاقتصادي بين الأردن وكوريا الجنوبية، وتطوير العلاقات بين مؤسسات القطاع الخاص في البلدين.

وحسب بيان جمعية المصدرين السبت، أكد الخضري أن السوق الكورية الجنوبية يعد من الأسواق الواعدة أمام المنتجات الأردنية، لافتا إلى أن المشاركة الأردنية في معرض سيول الدولي للأغذية والضيافة أظهرت وجود فرص حقيقية لدخول المنتجات الوطنية إلى هذا السوق، خاصة في ظل الحضور الدولي الواسع للمعرض ومشاركة شركات من مختلف دول العالم، مما يعكس انفتاح السوق الكوري على المنتجات المستوردة ذات الجودة العالية.

وقال إن المشاركة في المعرض تمثل أول مبادرة تجارية تنظمها الجمعية في السوق الكوري الجنوبي، معربا عن أمله بأن تشكل هذه الخطوة نواة حقيقية لتطوير العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، وأن تسهم في فتح آفاق جديدة أمام الصادرات الأردنية في الأسواق الآسيوية.

وأضاف إن الشركات الأردنية المشاركة في المعرض أجرت لقاءات واتصالات مكثفة مع مستوردين كوريين وعرب مقيمين في كوريا الجنوبية، متوقعا أن تثمر هذه اللقاءات عن نتائج إيجابية خلال الفترة المقبلة.

وأكد أن دخول السوق الكوري يتطلب حضورا مستمرا ومشاركات متواصلة للتعريف بالمنتج الأردني وبناء الثقة مع المستوردين والمستهلكين في هذا السوق المهم، مبينا أن الجمعية تواصل جهودها لفتح أسواق جديدة أمام المنتجات الوطنية وتعزيز تنافسيتها في الأسواق العالمية من خلال تنظيم المشاركات في المعارض الدولية والبعثات التجارية وبناء الشراكات مع مؤسسات الأعمال حول العالم، بما يسهم في زيادة الصادرات الأردنية ودعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص نمو أكبر للشركات المحلية.

وشدد على أهمية البناء على العلاقات المتميزة التي تجمع الأردن وكوريا الجنوبية التي تحظى بدعم قيادتي البلدين، مؤكدا أن القطاع الخاص مطالب باستثمار هذه العلاقات وتحويلها إلى شراكات اقتصادية وتجارية تسهم في زيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري بين الجانبين.

وأشار إلى أن الجمعية ستعمل استنادا إلى النتائج الإيجابية التي تحققت خلال المشاركة الحالية في معرض سيول الدولي للأغذية والضيافة، على تنظيم مشاركة أردنية في الدورة المقبلة من المعرض، بما يعزز فرص نفاذ المنتجات الوطنية إلى الأسواق الآسيوية ويرسخ حضورها في السوق الكوري الجنوبي.

وقال الخضري، إن الجمعية التي تأسست عام 1988 تعمل وفق استراتيجية تهدف إلى توسيع انتشار المنتجات الأردنية في الأسواق الخارجية وتعزيز حضور الشركات الوطنية في المعارض والفعاليات الدولية، مبينا أنها ماضية في تنفيذ برامج ومبادرات تسهم في زيادة الصادرات الوطنية وفتح أسواق جديدة أمامها، بما ينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني ويعزز مساهمة القطاع التصديري في التنمية الاقتصادية.

ولفت إلى وجود تنسيق وتعاون مستمر بين الجمعية ومؤسسات القطاع الخاص في المملكة، خصوصا غرف الصناعة وشركة بيت التصدير في دعم الشركات الأردنية وتمكينها من الوصول إلى الأسواق الخارجية.

من جهتها، رحبت يون يانغ بالوفد الأردني، مؤكدة أهمية تعزيز التواصل والتعاون بين مجتمعي الأعمال في البلدين، لاسيما أن سوق بلدها يتمتع بقدرة شرائية مرتفعة واهتمام متزايد بالمنتجات الغذائية ذات الجودة العالية.

وأوضحت أن المنتجات الأردنية تمتلك مقومات جيدة للمنافسة، خاصة في قطاعات الأغذية والمنتجات الزراعية والصناعات الغذائية، معربة عن تطلعها إلى توسيع حجم التعاون التجاري بين الشركات الكورية والأردنية خلال المرحلة المقبلة.

وقالت يانغ إن جمعية المستوردين الكوريين مستعدة لتقديم التسهيلات اللازمة لتعزيز التواصل بين رجال الأعمال والشركات في البلدين، بما يسهم في بناء شراكات تجارية طويلة الأمد وزيادة حجم التبادل التجاري بين الأردن وكوريا الجنوبية مبينة أهمية استمرار تبادل الزيارات واللقاءات الثنائية لاستكشاف الفرص الاستثمارية والتجارية المتاحة لدى الجانبين.

وحضر اللقاء من الجانب الأردني السفيرة الأردنية لدى كوريا الجنوبية أسل التل وعضو مجلس الأعيان العين ممدوح نباص ومدير عام جمعية المصدرين الأردنيين حليم أبو رحمة.