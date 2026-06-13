بالصور ... عمان الأهلية تحتفي بطلبتها المتميزين في مختلف المجالات وتكرّمهم تقديراً لإنجازاتهم

خبرني - في مشهدٍ يعكس التزام الجامعة الراسخ بدعم التميز والإبداع، نظّمت جامعة عمان الأهلية حفلاً تكريمياً للطلبة المتميزين في مختلف المجالات، برعاية الأستاذ الدكتور ساري حمدان رئيس الجامعة، والأستاذ الدكتور مصطفى العطيات عميد شؤون الطلبة، والدكتورة أروى الخطيب عميدة كلية الصيدلة، والدكتورة نور الدباس نائب عميد شؤون الطلبة إلى جانب عدد من أعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية.

وافتتح الحفل مساعد عميد شؤون الطلبة السيد عصام السحّار، مرحباً برئيس الجامعة، ومعبّراً عن بالغ الشكر والتقدير لحرصه الدائم على دعم الطلبة الرياضيين والمتميزين في مختلف المجالات، مؤكداً أن هذا الدعم يشكّل ركيزة أساسية في تحقيق الإنجازات ورفع اسم الجامعة.

وأشار إلى أن عمادة شؤون الطلبة ما كانت لتتمكن من استقطاب هذه النخبة من الطلبة المتميزين لولا الدعم المتواصل من عطوفة الدكتور ماهر الحوراني، رئيس هيئة المديرين، والإيمان المطلق من رئيس الجامعة بأهمية التميز والإنجاز الطلابي في إعلاء سمعة الجامعة والارتقاء بها إلى مصاف الجامعات المتقدمة.

وأعرب رئيس الجامعة عن فخره واعتزازه بهذه النخبة المتميزة من الطلبة، مشيداً بما حققوه من إنجازات مشرّفة في مختلف المجالات، مؤكداً أنه يشعر بالبهجة والاعتزاز كلما شاهد طلبة الجامعة يحققون التميز ويعتلون منصات الإنجاز في مختلف الميادين، بما يعكس روح الإصرار والتميّز لديهم.

وأكد الأستاذ الدكتور مصطفى العطيات على تعاون عمادة شؤون الطلبة المستمر والمطلق بكافة أقسامها مع الطلبة، مشيراً إلى حرص العمادة على توفير الدعم الكامل لهم وتمكينهم من الإبداع والتميز، ومتابعة احتياجاتهم بشكل دائم بما ينعكس إيجاباً على مسيرتهم الأكاديمية والأنشطة الطلابية.

وتخلل الحفل تكريم (37) طالباً وطالبة، شمل الطلبة الرياضيين، والطلبة المتميزين في الأنشطة على مستوى الأندية الطلابية، وأصحاب المبادرات، والطلبة المشاركين في خدمة المجتمع، إضافة إلى الطلبة السعوديين، وذلك من خلال توزيع الدروع والشهادات التقديرية عليهم تقديراً لإنجازاتهم ومشاركاتهم الفاعلة.

وأعرب الطلبة المكرّمون عن بالغ شكرهم وامتنانهم لإدارة الجامعة، ممثلة برئيس هيئة المديرين برئيس الجامعة، مثمنين الاهتمام والدعم المستمر الذي تقدمه عمادة شؤون الطلبة. وأكدت الجامعة في ختام الحفل استمرارها في دعم الطلبة المبدعين وتوفير البيئة المحفزة التي تمكّنهم من تحقيق المزيد من الإنجازات التي تليق باسم الجامعة وتعزز حضورها في مختلف المحافل .

وعلى ذات الصعيد ، كان الاستاذ الدكتور ساري حمدان رئيس الجامعة بحضور مدير مركز الارتباط العالمي الدكتورة فيروز أبو سويلم ، قد كرّم الطالب محمد إرشيد من كلية تقنية المعلومات، تقديراً لتميّزه الأكاديمي وحصوله على منحة بحثية ضمن برنامج

Mitacs Globalink Research Internship 2026 أحد أبرز برامج التدريب البحثي الدولية المخصصة للطلبة المتميزين.

وجاء اختيار إرشيد للمشاركة في مشروع بحثي بعنوان “A Metaheuristic Algorithm for Breast Cancer Classification and Diagnosis”، والذي سيُنفذ في جامعة Thompson Rivers الكندية، حيث يسهم ضمن فريق بحثي يعمل على تطوير خوارزمية ذكية تعتمد على تقنيات الميتا-هيورستك (Metaheuristic) لتحسين دقة تصنيف وتشخيص سرطان الثدي، بما يدعم القطاع الطبي بحلول مبتكرة قائمة على الذكاء الاصطناعي.