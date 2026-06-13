غوغل تطلق النسخة التجريبية الرابعة من نظام أندرويد 17 QPR1

خبرني - بدأت غوغل بطرح الإصدار التجريبي الرابع من نظام أندرويد 17 QPR1 لأجهزة بيكسل المتوافقة، ويأتي هذا الإصدار التجريبي بعد نحو 3 أسابيع من الإصدار التجريبي الثالث، الذي صدر عقب مؤتمر "Google I/O 2026".

يبدأ طرح تحديث أندرويد 17 QPR1 التجريبي الرابع لأجهزة بيكسل المدعومة، بدءا من بيكسل 6A.

والجدير بالذكر أن بكسل 6 وبكسل 6 برو غير مدرجين في قائمة الإصدارات ولم يتلقيا هذا الإصدار الجديد، وفقا لموقع GSMArena.



أما بالنسبة لإصدارات البرامج الثابتة، فيتلقى كل من Pixel 6A وPixel 7 وPixel 7 Pro الإصدار CP31.260522.006.A1، بينما تتلقى جميع أجهزة Pixel الأخرى المتوافقة الإصدار CP31.260522.006.

يسلط سجل التغييرات الرسمي من غوغل لنظام Android 17 QPR1 Beta 4 الضوء على عدد من إصلاحات الأخطاء.

تشمل هذه الإصلاحات خطأ تسبب في اختفاء مؤشر الماوس عند استخدام شاشات خارجية، ومشكلة تشغيل صوت التقاط الشاشة حتى في وضع الصامت.



كما يُصلح التحديث خطأ آخر تسبب في انخفاض معدل الإطارات واهتزاز الفيديو عند تسجيل الفيديو بتقريب 5x أثناء التحريك، بالإضافة إلى إصلاحات أخرى.

من المتوقع أن تُصدر غوغل تحديث Android 17 المستقر قريبا جدا.