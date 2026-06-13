*
السبت: 13 حزيران 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

تطبيق خرائط أبل يحصل على 10 ميزات جديدة في نظام iOS 27

  • 13 حزيران 2026
  • 10:23
تطبيق خرائط أبل يحصل على 10 ميزات جديدة في نظام iOS 27

خبرني - سيحصل تطبيق خرائط أبل على مجموعة من الميزات الجديدة في نظام التشغيل iOS 27، وعلى رأسها تجربة Flyover المطورة التي تستخدم الذكاء الاصطناعي لتحسين واقعية وتفاصيل صورها الجوية.

تعد ميزة Flyover إحدى الميزات الأساسية في خرائط أبل، وتتيح للمستخدمين استكشاف أكثر من 350 مدينة بتقنية ثلاثية الأبعاد مع معالم بارزة وطرق وحدائق ومبان بتفاصيل دقيقة.

وصفت أبل ميزة Flyover المُحسّنة في نظام iOS 27 بأنها تجمع بين الصور الجوية ونماذج الذكاء الاصطناعي لإنتاج صور أكثر وضوحا وواقعية للمدن حول العالم.

وذكرت أبل في بيانها الصحفي أن التحديث سيجعل التفاصيل أكثر وضوحا، بدءا من أشكال الأشجار الفردية وصولا إلى كيفية انعكاس الضوء على زجاج ناطحات السحاب.

كما ستتوفر ميزة "القوائم المحلية" الجديدة لمستخدمي خرائط أبل في الولايات المتحدة، وفقا لموقع MacRumors.

تعرض هذه الميزة مجموعات مُنسّقة من الأماكن القريبة بناء على ما هو رائج محليا، بما في ذلك المطاعم وأماكن اصطحاب الأطفال.

وتؤكد أبل أن جميع البيانات تستخلص مع مراعاة الخصوصية ولا ترتبط أبدا بمستخدمين محددين.

ويُوسع نظام iOS 27 أيضا ميزة "الأماكن المقترحة" التي ظهرت في نظام iOS 26.5، مما يسمح للمستخدمين بتصفح المزيد من التوصيات بدلا من الاقتصار على مكانين فقط.

سيظهر قسم "المطاعم الرائجة" في شاشة البحث، وسيتم توسيع نطاق البحث باللغة الطبيعية ليشمل تفاصيل التوجيه.

كما ستضاف أداة "السيارة المتوقفة" إلى "المكدس الذكي"، مما يسهل تحديد موقع السيارة المتوقفة، ويُقال إن تطبيق "الخرائط دون اتصال بالإنترنت" سيحصل على تحسينات، مع أن أبل لم تذكر تفاصيل هذه التحسينات.

وتتوسع الميزات الحالية، بما في ذلك "الأماكن التي تمت زيارتها" و"الأدلة"، لتشمل المزيد من البلدان في نظام iOS 27.

كما تم تحديث أيقونة تطبيق "الخرائط" بتصميم جديد متعدد الطبقات مستوحى من "الزجاج السائل".

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

غوغل تطلق النسخة التجريبية الرابعة من نظام أندرويد 17 QPR1
غوغل تطلق النسخة التجريبية الرابعة من نظام أندرويد 17 QPR1
  • 2026-06-13 10:27
ميتا تطلق ميزات وتجارب تفاعلية ذات الطابع الكروي عبر منصاتها المختلفة
ميتا تطلق ميزات وتجارب تفاعلية ذات الطابع الكروي عبر منصاتها المختلفة
  • 2026-06-12 21:19
الخواتم الذكية.. مستقبل الأجهزة القابلة للارتداء
الخواتم الذكية.. مستقبل الأجهزة القابلة للارتداء
  • 2026-06-12 09:41
تيك توك يختبر المكالمات الصوتية داخل الرسائل الخاصة
تيك توك يختبر المكالمات الصوتية داخل الرسائل الخاصة
  • 2026-06-12 03:37
طريقة تنزيل النسخة التجريبية لتحديث iOS 27 على آيفون
طريقة تنزيل النسخة التجريبية لتحديث iOS 27 على آيفون
  • 2026-06-12 02:42
فانتازي كأس العالم 2026.. كل ما تريد معرفته عن المونديال الموازي
فانتازي كأس العالم 2026.. كل ما تريد معرفته عن المونديال الموازي
  • 2026-06-11 19:44