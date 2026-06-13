تطبيق خرائط أبل يحصل على 10 ميزات جديدة في نظام iOS 27

خبرني - سيحصل تطبيق خرائط أبل على مجموعة من الميزات الجديدة في نظام التشغيل iOS 27، وعلى رأسها تجربة Flyover المطورة التي تستخدم الذكاء الاصطناعي لتحسين واقعية وتفاصيل صورها الجوية.

تعد ميزة Flyover إحدى الميزات الأساسية في خرائط أبل، وتتيح للمستخدمين استكشاف أكثر من 350 مدينة بتقنية ثلاثية الأبعاد مع معالم بارزة وطرق وحدائق ومبان بتفاصيل دقيقة.

وصفت أبل ميزة Flyover المُحسّنة في نظام iOS 27 بأنها تجمع بين الصور الجوية ونماذج الذكاء الاصطناعي لإنتاج صور أكثر وضوحا وواقعية للمدن حول العالم.

وذكرت أبل في بيانها الصحفي أن التحديث سيجعل التفاصيل أكثر وضوحا، بدءا من أشكال الأشجار الفردية وصولا إلى كيفية انعكاس الضوء على زجاج ناطحات السحاب.

كما ستتوفر ميزة "القوائم المحلية" الجديدة لمستخدمي خرائط أبل في الولايات المتحدة، وفقا لموقع MacRumors.

تعرض هذه الميزة مجموعات مُنسّقة من الأماكن القريبة بناء على ما هو رائج محليا، بما في ذلك المطاعم وأماكن اصطحاب الأطفال.

وتؤكد أبل أن جميع البيانات تستخلص مع مراعاة الخصوصية ولا ترتبط أبدا بمستخدمين محددين.

ويُوسع نظام iOS 27 أيضا ميزة "الأماكن المقترحة" التي ظهرت في نظام iOS 26.5، مما يسمح للمستخدمين بتصفح المزيد من التوصيات بدلا من الاقتصار على مكانين فقط.

سيظهر قسم "المطاعم الرائجة" في شاشة البحث، وسيتم توسيع نطاق البحث باللغة الطبيعية ليشمل تفاصيل التوجيه.

كما ستضاف أداة "السيارة المتوقفة" إلى "المكدس الذكي"، مما يسهل تحديد موقع السيارة المتوقفة، ويُقال إن تطبيق "الخرائط دون اتصال بالإنترنت" سيحصل على تحسينات، مع أن أبل لم تذكر تفاصيل هذه التحسينات.

وتتوسع الميزات الحالية، بما في ذلك "الأماكن التي تمت زيارتها" و"الأدلة"، لتشمل المزيد من البلدان في نظام iOS 27.

كما تم تحديث أيقونة تطبيق "الخرائط" بتصميم جديد متعدد الطبقات مستوحى من "الزجاج السائل".