مصريون يتبركون بمياه صرف صحي.. فيديو صادم يثير الجدل فما حقيقته؟

خبرني - أثار مقطع فيديو يظهر مواطنين مصريين بمحافظة البحيرة يتبركون بمياه بئر صرف صحي، جدلا على منصات التواصل الاجتماعي، وسط انتقادات لما وصف بـ"الخزعبلات".

لكن الفيديو المنتشر ليس جديدا وأثار جدلا واسعا قبل سنوات في عام 2022 ما دفع أجهزة الدولة للتحرك وغلق البئر الموجودة في مركز "إدكو"، وسط مزاعم شائعة بأنها مياهها "مبروكة ومعجزة" و"تشفي من الأمراض الجلدية".

ويقع البئر بجوار مقابر إدكو، وبعد إجراء تحليلات لمياهه تبين أنها مياه جوفية مختلطة برشح مياه الصرف الصحي وبيارات المقابر المجاورة.

وبعد انتشار الفيديو في ذلك الوقت، أكدت المحافظة أن هذه المياه ليست نبعا طبيعيا أو بئرا ذات معجزة، بل هي مجرد تجمع للمياه الجوفية المختلطة برشح مياه الصرف الصحي وبيارات المقابر المجاورة للمنطقة، ما يجعلها مياها ملوثة للغاية وتشكل خطرا داهما على الصحة العامة.



من جهتها، حذرت مديرية الصحة بالبحيرة آنذاك من خطورة الاقتراب من هذه المياه، مؤكدة في بيان لها أن الاستحمام في مياه الصرف يسبب أمراضا كارثية، منها الفشل الكلوي، والتهابات الكبد الفيروسية، فضلا عن الأمراض الجلدية الحادة والفطريات الناتجة عن البكتيريا الطفيلية النشطة في المياه الراكدة، نافية تماما وجود أي خصائص علاجية لها.

فيما تحركت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدكو بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بشكل فوري لإغلاق البئر، حيث دفعت بالمعدات الثقيلة لردمها وتجفيفها تماما، كما تم ضخ كميات كبيرة من "الكلور والشبة" لتطهير التربة والمحيط بالكامل لمنع انبعاث الروائح الكريهة أو عودة تجمع المياه.

وأعادت حسابات على منصات التواصل مثل "تيك توك" و"فيسبوك"، نشر الفيديو مجددا رغم مرور نحو 4 سنوات على الواقعة؛ ما دفع البعض للاعتقاد بأنها حديثة.