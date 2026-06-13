شركات التخليص تنظم وتستكمل إجراءات 395 ألف بيان جمركي في 5 أشهر

خبرني - كشفت نقابة شركات التخليص ونقل البضائع، أن الشركات العاملة بالقطاع بمختلف المراكز الجمركية والحدودية للمملكة نظمت 395 ألف بيان جمركي واستكملت إجراءاتها خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي.

وأظهرت معطيات إحصائية رصدتها النقابة، أن عدد البيانات التي تم تنظيمها واستكمال إجراءاتها بالأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي ومن خلال جمرك العمري الذي يربط المملكة مع السعودية ودول الخليج العربي 86876 بيانا، وفي مركز جمرك العقبة 76111 بيانا.

وأشارت إلى إن شركات التخليص العاملة في مركز جمرك جابر الذي يربط المملكة مع سوريا، نظمت واستكملت إجراءات 27769 بيانا خلال نفس الفترة، بينما بلغت 6577 بيانا في جمرك الكرامة (الرويشد) الذي يربط المملكة العراق.

وبينت أن عدد البيانات التي تم تنظيمها بنفس الفترة من خلال جمرك مطار الشحن بلغ 65645 بيانا، فيما بلغت 37147 بيانا من خلال جمرك عمان، و17287 بيانا في مركز التجارة الإلكترونية.

وذكرت أن حجم المناولة الكلية في ميناء الميناء الرئيسي بالعقبة بلغت بنفس الفترة 5.271 مليون طن مقابل 3.809 ملايين طن بالفترة ذاتها من العام الماضي، وتم التعامل معها من خلال 728سفينة.

وأظهرت المعطيات الإحصائية، أن عدد الحاويات الواردة التي تعامل معها ميناء حاويات العقبة للفترة ذاتها زاد بمقدار 3779 حاوية، وصولا إلى 198638 حاوية مقابل 194859 حاوية بالفترة نفسها من العام الماضي.

وبلغ عدد الحاويات الصادرة من المملكة للخارج لنفس الفترة 40694 حاوية، فيما بلغ عدد البواخر التي وصلت لميناء الحاويات 245 باخرة، بينما بلغ حجم المناولة الكلي لجهة الصادر والوارد بالميناء 386303 وحدة مكافئة.

وأشارت المعطيات إلى أن عدد الشاحنات التي عبرت مركز جمرك جابر بالاتجاهين (دخول وخروج، معبأ وفارغ) خلال الفترة نفسها بلغ 178340 شاحنة أردنية أو أجنبية، مقابل 118580 شاحنة لذات الفترة من 2025.

بينما بلغ عددها من خلال جمرك العمري 207507 شاحنات خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي مقابل 188580 شاحنة للفترة نفسها من العام الماضي، فيما زاد عددها من خلال جمرك الكرامة بمقدار 40516 شاحنة، وصولا إلى 115385 شاحنة مقابل 74869 شاحنة للفترة نفسها من 2025.

وبلغ عدد السفن التي وصلت إلى الميناء الرئيسي خلال نفس الفترة 152 سفينة، وميناء النفط 72 سفينة، وميناء الركاب 504 سفن، ليصل الإجمالي إلى 728 سفينة مقابل 711 سفينة لذات الفترة من العام الماضي.

وقال نقيب أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع ضيف الله أبو عاقولة، إن حركة انسياب البضائع إلى المملكة من جميع المراكز الجمركية وموانئ العقبة تسير بشكل طبيعي وسط تسهيلات وتعاون من مختلف الأجهزة المعنية مع شركات التخليص ونقل البضائع لتسريع الإجراءات.

وأشاد عن تقديره للجهود والتسهيلات التي توفرها مختلف مؤسسات ميناء العقبة وكوادر الجمارك الأردنية ومختلف الأجهزة الأمنية لتسريع وتيرة العمل بالمراكز الجمركية والحدودية وإنجاز المعاملات سواء الداخلة للسوق المحلية أو الخارجة أو الترانزيت بأقصى سرعة ممكنة.

وأشار إلى التعاون الكبير الذي يبديه رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة شادي المجالي وكذلك مدير عام الجمارك الأردنية لواء جمارك أحمد العكاليك مع قطاع التخليص والنقل سواء داخل العقبة أو عبر المراكز الجمركية ودعم حركة التجارة وسلاسل التوريد ونقل البضائع والترانزيت وتسهيل المعاملات وإنجازها بأقل مدة زمنية.

وبين أبو عاقولة، أن سرعة انجاز المعاملات من قبل دائرة الجمارك العامة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية المختلفة، تعكس الشراكة الحقيقية بين جميع الجهات العاملة في القطاع التي تعمل بروح الفريق الواحد بهدف تسهيل الاجراءات وتذليل العقبات أمام حركة البضائع والتجارة مع الحفاظ على متطلبات الرقابة والسلامة.

ولفت إلى أن النشاط بحركة الشاحنات الأردنية والأجنبية الداخلة والخارجة من المملكة، بالأمر المهم لموقع المملكة الاستراتيجي، كونه يشير إلى التحولات في مسارات من النقل البحري إلى البري، ما يعزز مكانة الأردن بسلاسل التوريد بالمنطقة.

يذكر أن نقابة أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع التي تأسست عام 1982 المسجلة لدى وزارة العمل، تهدف إلى خدمة القطاع ومعالجة التحديات التي تواجه العاملين ورفع مستوى المهنة وكفاءة الكوادر.

ويبلغ عدد شركات التخليص العاملة والمرخصة بالمملكة 467 شركة تضم 2000 فرع موزعة على عموم المراكز الجمركية والحدودية، وفرت نحو 10 آلاف فرصة عمل للأردنيين.